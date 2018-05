Actualidad Piñera afina en consejo de gabinete cuenta pública con énfasis social y económico Desde las 19:30 horas de ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera, encabezó un consejo de gabinete para repasar los aspectos centrales de lo que será la primera cuenta pública que expondrá al pais este viernes 1 de junio ante el Congreso Nacional. El mandatario centrará su mensaje -cuyo inicio está previsto para las 11 de la mañana- en lo realizado en estos dos meses en La Moneda, donde la búsqueda de acuerdos en materias como infancia, seguridad ciudadana y desarrollo integral lo llevaron a conformar diversas mesas de trabajo. Incluso, para esta semana se prevén los resultados de la comisión abocada a la niñez. Se anticipa que el Presidente enfatizará en su discurso aspectos sociales y económicos, incluidos anuncios en materias como la reforma tributaria y reforma a la ley de pensiones. Asimismo, empleará un lenguaje unitario y no confrontacional, debido a que sabe que la tarea en el parlamento será compleja para sacar adelante las iniciativas al no contar en Chile Vamos con mayoría en ninguna de las dos cámaras. La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, manifestó que "ante el Parlamento, el Presidente Sebastián Piñera va a rendir cuenta de lo que hemos hecho durante estos pocos más de dos meses de gobierno, que la ciudadanía ha visto, un gobierno comprometido con las prioridades y preocupaciones de los chilenos. Y cuáles van a ser los énfasis, el camino, el rumbo, a llevar en los próximos años que quedan de la gestión del Presidente lo van a poder entender y conocer el día viernes". La senadora y presidenta de la UDI, Jaqueline van Rysselberghe, indicó que “es la oportunidad de trazar la hoja de ruta y con un claro relato de lo que estamos haciendo”. Noticias Relacionadas Actualidad Larraín tras nueva reunión con Piñera: "No estamos planteando una reforma a la reforma tributaria" Actualidad Ahora en DF: Hacienda se refiere a una “simplificación y modernización del sistema tributario” Actualidad Ahora en DF: Gobierno defiende designación de Benavides en Codelco

