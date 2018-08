Piñera alista primer cambio de gabinete a menos de cinco meses de inicio de su segundo gobierno

Actualidad

Los presidente de los partidos de Chile Vamos y los ministros ya fueron citados a una reunión en la Moneda a las 18:00, cuando se formalizaría el anuncio.

A menos de cinco meses de haber asumido el gobierno, el presidente Sebastián Piñera se apronta a anunciar el primer cambio de gabinete de su segunda administración.

Se trataría, sin embargo, de un ajuste acotado, que contemplaría la salida del ministro de Educación, Gerardo Varela, quien sería reemplazado por la hasta ahora ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, según informaciones preliminares.

La partida de Varela, un abogado de 55 años, se produce luego de que fuera protagonista de varias polémicas relacionadas con sus dichos, incluidas una protagonizada hoy, en respuesta a recientes declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet.

Por su parte, Cubillos se encuentra muy bien evaluada y ha marcado varios hitos al mando de la cartera, como la ley para la eliminación de las bolsas plásticas en el retail, la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la aprobación del proyecto minero Dominga por US$ 2.500 millones.

La secretaria de Estado asistió esta mañana a La Moneda en una reunión con la vocera, Cecilia Pérez.

Pero al parecer ese no sería el único cambio y no se descarta que Piñera también mueva las piezas en el Ministerio de Salud, donde el actual titular Emilio Santelices no se encuentra bien evaluado.

En los últimos minutos también ha trascendido que otros de los ministros que podría dejar el gobierno es el titular de Economía, José Ramón Valente.

Por ahora no hay confirmación oficial, pero los presidente de los partidos de Chile Vamos y los ministros ya fueron citados a una reunión en el salón Montt Varas de la Moneda a las 18:00.

Sin embargo, algunos secretarios de Estado se encuentran fuera de Santiago, como el titular de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien está en la Región de Los Ríos.

En desarrollo