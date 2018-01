Piñera apura a sus ministros a preparar fideicomisos y declaraciones de intereses

Actualidad

El futuro ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, confirmó mandato especial que abordará sus inversiones tanto en Chile como en el extranjero.

Con el propósito de evitar cualquier flanco sobre eventuales conflictos de interés en lo que será su segunda administración, junto con nominar a sus futuros ministros, el presidente electo, Sebastián Piñera también les instruyó cumplir con la ley y hacer los fideicomisos ciegos que establece la norma y presentar los más pronto posible.

“El ideal lo puso el presidente Piñera” reveló el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, respecto a la conformación de los fideicomisos, aseverando que el mandatario electo “constituyó compromisos más allá de la ley” y que “por lo tanto el Presidente ya puso una vara” y espera “que todos los ministros, subsecretarios y todas las autoridades tengan el mismo criterio que tuvo el presidente Piñera”.

A su vez, el timonel de Evópoli, Francisco Undurraga, trató la segunda arista de este compromiso con la transparencia y la probidad, aseverando que respecto a la declaración de intereses, “lo importante aquí es que entren a ejercer el gobierno y gestionar el mismo sin ningún tipo de conflicto de interés”, para en la misma línea defender a aquellos que ejercieron en el sector privado antes de recibir el llamado de Piñera a ser ministros, advirtiendo que “nadie nace el 11 de marzo, y todas las personas tienen su historia y tienen su legítimo derecho de desarrollarse en el mundo privado”.

Titulares de carteras irán más allá de la ley

“Voy a hacer un fideicomiso ciego y no solamente en lo que establece la ley, lo voy a hacer más allá, tanto con las inversiones en Chile como en el extranjero”, fue la afirmación del futuro ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, agregando que es “una buena manera de dedicarse 100% a esto”.

Por su parte, el próximo titular de Hacienda, Felipe Larraín, indicó que “vamos a cumplir con todo lo que dice la ley” y que “si la ley no me obligara a hacer un fideicomiso, lo voy a hacer de todas maneras”, agregando que intentará realizarlo antes del plazo para así ser “un poquito previsor” y “para que no me entren angustias finales con estas cosas”.

Mientras que el futuro ministro de Salud, Emilio Santelices, quien posee dentro de sus propiedades el 1% de la Clínica Las Condes, adelantó que “eso se va a vender obviamente, de acuerdo a la ley estrictamente” y que en este proceso “hay personas que están trabajando en eso y las instrucciones que yo les he dado es que lo hagan apegado a la ley y lo antes posible”.

Otro de los ministros que deberá tomar distancia de su patrimonio es el próximo titular de Agricultura, Antonio Walker, quien afirmó que “es un tema que está viendo mi abogado” y que “el único interés que tengo es que a la agricultura le vaya muy bien”. A su vez, aclaró que todas sus propiedades agrícolas “tienen sus derechos de agua muy bien constituidos” y que según tiene entendido, “la ley me permite seguir en mis agrícolas, pero no administrando mis agrícolas”.

F. Larraín repetiría a exasesores

€No solo algunos de los ministros designados del próximo gobierno se repetirán el plato, también lo podrían hacer varios de los asesores que trabajaron en la primera administración de Piñera. Así lo adelantó el futuro ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien dijo que "no tengo ningún problema en repetir aquellas personas que trabajaron y tienen experiencia en el cargo en el ministerio. Sin duda va a haber una mezcla de viejas y caras nuevas". Entre los asesores que estuvieron con Larraín entre 2010- 2014 figuran Rodrigo Cerca, Salvador Valdés e Ignacio Briones.

Piñera recibe al agente chileno ante La Haya

A horas de iniciar hoy un periodo de descanso, el presidente electo, Sebastián Piñera, encabezó ayer por la tarde una primera reunión oficial apuntando a lo que será la fase oral de la demanda marítima boliviana, que se producirá entre el 19 y 28 de marzo próximo, es decir, ocho días después de asumir su segundo mandato.

Con ese objetivo llegaron ayer hasta las oficinas del próximo mandatario, en Apoquindo 3000, el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, y el agente chileno ante La Haya, Claudio Grossman, quien a solicitud del mismo Piñera continuará en el caso, más allá del 11 de marzo, al igual que el actual canciller Heraldo Muñoz.

Grossman, además viene llegando de París, donde se reunió a inicios de semana con los abogados nacionales y extranjeros para revisar y preparar lo que serán los alegatos. De hecho en la cita de ayer también se habría abordado la reunión que sostendrán a mediados de febrero los equipos de abogados con el actual canciller y su sucesor, también en París.

Al término del encuetro Grossman se mostró satisfecho, destacando el interés mostrado por el futuro mandatario y los pasos que siguen en la fase oral, resaltando el hecho de que a Chile le corresponde alegar segundo, por lo que "vamos a tener la flexibilidad para adaptarnos, pero vamos a tener los esquemas hechos sobre la base de lo que fue la réplica de Bolivia y anticipando lo que pueden ser nuevos argumentos que presente", dijo.