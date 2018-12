Piñera asegura que buscarán que directorio de TVN pueda cambiar la administración del canal

Actualidad

En entrevista con una emisora, el presidente se refirió también a la crisis en TVN, a la pugna en Contraloria, la baja en las encuestas y la reforma tributaria, entre otros temas.

El presidente Sebastián Piñera admitió que es necesaria una reforma a Carabineros ya que considera que la institución no ha estado a la altura de lo que el país necesita. Ello, luego de la serie de irregularidades que se han conocido desde la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

En entrevista con Radio Bío Bío, el mandatario dijo que uno de los errores del Ejecutivo, actual y pasado, ha sido confiar "ciegamente" en la versión que entrega la institución, por lo que es importante esperar la investigación de Fiscalía.

Ayer, el jefe de Estado llamó a una reunión de urgencia en La Moneda a la que acudió el general director de Carabineros, Hermes Soto, y la plana mayor de la institución. Piñera explicó que la cita fue una oportunidad para aumentar la exigencia a la institución.

Crisis en TVN

Por otra parte, la situación actual de TVN también fue un tema de conversación. El presidente aseguró que hasta ahora ninguna proyección económica que el canal estatal había prometido durante el año pasado se ha cumplido.

Al respecto, pese a la crisis, Piñera precisó que no puede ser que TVN acuda al Estado cada vez que tenga problemas de dinero. En ese sentido, dijo que es necesario crear un modelo que pueda perdurar en el tiempo y que no es suficiente entregar "plata".

"Hay una situación especial en TVN, tiene siete miembros y para nombrar al director ejecutivo y removerlo se requieren cinco votos. En consecuencia, es muy difícil nombrarlo, pero más difícil una vez nombrado es removerlo. Orrego nunca tuvo el acuerdo del directorio para remover al director ejecutivo, esa ley es la que está mal, porque genera en el fondo un empate que anula la gestión del directorio", dijo.

Y anunció que "queremos hacer una profunda modernización a la ley orgánica de TVN para que tenga gobernabilidad, porque en la práctica el directorio se anula y no ejerce su función al estar divididos. No puedo tolerar que se pierdan los recursos públicos. La consecuencia es que tenemos un canal como TVN que puede acumular cinco años de pérdidas y no asumen la responsabilidad".

Respecto de la situación de la capitalización sostuvo que "antes de pasar un cheque, hagamos un cambio profundo en el régimen corporativo y en la eficiencia. Para ese cambio legal estamos prácticamente listos".

Las encuestas

Respecto de su promesa de "tiempos mejores", y los resultados de encuestas que han mostrado que esto no se ha cumplido, Sebastián Piñera explicó que se trata de un proceso y que, si bien le gustaría que las cosas avanzaran más rápido, ha existido un mayor desarrollo económico en el país.

Por otra parte, frente a las críticas que ha recibido su administración durante los primeros ocho meses, el jefe de Estado aseguró que "es más fácil hablar detrás de un micrófono" y que la solución de problemas al interior del Sector Público es compleja y difícil.

Reforma Tributaria: impuestos

Piñera también fue consultado por las dudas que todavía existen respecto de si existirá una reducción de la tasa de impuestos para las grandes empresas en la nueva Reforma Tributaria.

En ese sentido, negó que esto llegara a ser así y que los impuestos se mantendrán "como están" y que dicho proyecto busca solucionar los problemas que produjo la reforma anterior en la administración de la expresidenta Michelle Bachelet.

La teleserie en Contraloría

El mandatario también se refirió a la polémica que se ha mantenido al interior de Contraloría entre el contralor Jorge Bermúdez y la subcontralora Dorothy Pérez.

Al respecto, Piñera dijo estar "preocupado" por las condiciones en las cuales Pérez fue restituida en su cargo y que no es lo ideal que al interior de una institución existan problemas personales y/o roces. También anunció una modificación a la ley orgánica de Contraloría para que no vuelva a ocurrir algo parecido.

"No hay cambio de gabinete planificado"

En otras temáticas, el mandatario fue consultado sobre la pensión que reciben los expresidentes y los montos que alcanzan; algo que ha sido criticado por la comunidad y figuras políticas. Respecto de disminuirla, el mandatario dijo que "se puede estudiar".

Finalmente, respecto de la evaluación de los ministros de su administración y un posible cambio, el Presidente aseguró que "no hay un cambio de gabinete planificado".