Piñera busca dejar atrás semana para el olvido con inicio de la regularización para migrantes

Actualidad

El Presidente afirmó que no permitirá que ingresen al país “los contrabandistas, los narcotraficantes, los delincuentes, porque eso le hace daño a Chile”.

Tras una semana para el olvido debido a una serie de “salidas de libreto” de algunos ministros y las críticas al nombramiento de su hermano, Pablo Piñera en la embajada de Argentina, la administración Piñera inició la semana con un evidente afán de dar vuelta la página.

De hecho, el Presidente inició ayer la semana enfocado en la política migratoria del país. Así, llegó a primera hora al Estadio Víctor Jara, que fue dispuesto como uno de los centros donde los extranjeros que han llegado al país comenzaran su proceso de regularización.

“Se los quiero decir con mucha franqueza: bienvenidos a Chile los que vienen a trabajar honestamente, los que vienen a cumplir nuestras leyes, los que vienen a integrarse a nuestra sociedad, los que vienen a hacer un aporte al desarrollo de nuestro país”, destacó el mandatario en medio de una alta afluencia de personas.

Y, de inmediato -acompañado del ministro del Interior, Andrés Chadwick-, acotó que no permitirá que ingresen al país “los contrabandistas, los narcotraficantes, los delincuentes, porque eso le hace daño a Chile”.

Y contrario a lo que se podría esperar, sus palabras fueron respaldadas por los migrantes presentes en el recinto, quienes lo interrumpieron con aplausos varias veces a lo largo de su discurso y algunos incluso lograron acercarse para agradecerle la oportunidad de contribuir al país de forma regular, entregando un respiro al Ejecutivo tras la tensión de la semana previa.

A las 18 horas, el gobierno entregó el balance de la primera jornada: 13.762 registrados a nivel nacional, principalmente haitianos (30%), venezolanos (15%) y dominicanos (15%). A lo largo del país, la Región Metropolitana lideró las atenciones, con 5.702 solicitudes, seguida por Valparaíso (1.772 atenciones) y Antofagasta (1.555).

Acuerdo por La Araucanía

El intento por retomar el protagonismo de la agenda se verá fortalecido hoy con el desplazamiento de distintos personeros en la novena región.

Será el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien encabezará la delegación de seis ministros que este martes llegarán a región de La Araucanía para avanzar en temas relacionados con el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía.

En esta primera jornada de trabajo en la zona se contempla conformar mesas de trabajo intersectoriales que abordarán al menos ocho ámbitos para desarrollar el “Plan Impulso Araucanía 2018-2026”. Las instancias estarán guiadas por tres principios que sustentan el Acuerdo Nacional: el desarrollo integral e inclusivo de la región; el reconocimiento y la valoración de nuestra diversidad; y la voluntad de diálogo, acuerdo y paz.

El Acuerdo por La Araucanía es uno de los cinco grandes compromisos que propuso al país el Presidente Piñera. El plazo para trabajar en él finaliza el 20 de agosto próximo y considera la participación de al menos 11 ministerios.

Karla Rubilar y la alta participación de la primera jornada: "Ellos quieren hacer las cosas bien"

- ¿Se esperaba la buena acogida que ha tenido el proceso de regularización?

- Los extranjeros han reconocido que aquí hay un esfuerzo real de tener una solución para su estatus migratorio. Han sentido que, por primera vez en mucho tiempo, ellos están siendo considerados como debían, con una oportunidad real de poder quedarse y tener expectativas de hacer su vida acá en Chile.

La sensación que a mí me queda es de mucho agradecimiento, de mucha esperanza, ellos quieren hacer las cosas bien, quieren trabajar formalmente y ellos tampoco quieren que entre cualquiera al país. Lo vimos con los aplausos que recibió el presidente Piñera: se sienten agradecidos de esta oportunidad.

- ¿Qué tan importante es este proceso para la Región Metropolitana, qué concentra el 63% de migrantes del país?

- Va a permitir que nuestros municipios sepan cuántos migrantes tienen, cómo intervenir, cómo ayudar con recursos. En la realidad habitacional, sabemos que muchos viven hacinados, en una suerte de desprotección, hay que ver cómo regulamos eso.

En materia de salud, permitirles el acceso a vacunas y a otros tratamientos, que en sus países -muchas veces por ser situaciones más precarias- no las tienen. También el acceso jardines infantiles y la cobertura preescolar, para que los padres efectivamente puedan salir a trabajar de manera formal y puedan empezar a hacer su vida como corresponde.

Todo eso lo vamos a lograr gracias a este proceso de regularización.

- En medio de la austeridad fiscal, ¿hay recursos para aquello?

- El Presidente ha tomado una decisión valiente, porque acoger significa también entregar los recursos para que podamos enfrentar de buena manera las necesidades que tengan los migrantes que ya están acá en Chile. Este es un proyecto de ley que tiene mano dura en el sentido de impedir el ingreso de personas que han delinquido o expulsar a quienes no cumplan las leyes, pero también es cierto y lo dijo el Presidente: "Muy bienvenidos en Chile a nuestros migrantes que quieren contribuir y aportar".

Ejecutivo opta por ánimo de diálogo en debate del proyecto y mantiene urgencia simple

Debido a la semana distrital y el feriado por el día del trabajador, la discusión del proyecto de ley de migración recién se retomará en el Congreso el lunes 7 de mayo.

En esa oportunidad, acudirá nuevamente el ministro del Interior, Andrés Chadwick, a la comisión de Gobierno de la Cámara, esta vez a explicar los detalles de la indicación sustitutiva que ingresó el Ejecutivo hace dos semanas.

Contrario a lo que se había adelantado, de poner una urgencia mayor a la discusión, el gobierno optó por renovar la urgencia simple con el fin de privilegiar el ánimo de diálogo en torno a la iniciativa y así evitar la politización del proyecto.

El diputado UDI Renzo Trisotti resalta que la decisión se tomó sobre la base de la realidad del país. "Todos hemos entendido que para lograr la mejor ley, que tenga efectos en chilenos y extranjeros, se debe realizar un proceso donde se escuche a todos, que todas las organizaciones tengan una opción real de manifestar su punto de vista en la discusión parlamentaria", sostuvo.

De hecho, la comisión recibió solicitudes de más de 50 organizaciones civiles interesadas en participar del debate y, de ese total, los parlamentarios de la comisión decidirán cuáles se invitarán a la instancia.

El diputado UDI apuesta porque la discusión no se polarice. "Transversalmente hay un objetivo común, y es que tenemos que corregir y modernizar la actual ley migratoria. Y el punto más polémico es el relativo a las visas consulares que no forma parte del proyecto", expresó.

Oposición participará en mesa de trabajo

Los organismos del recientemente disuelto Consejo Consultivo Nacional de Migraciones, que en el gobierno anterior trabajaron bajo el alero del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), continuarán siendo participes de la discusión, en una mesa de trabajo, esta vez con el apoyo de parlamentarios de la ex Nueva Mayoría y del Frente Amplio, entre ellos la presidenta de la comisión de Gobierno de la Cámara, Daniella Cicardini (PS) y Catalina Pérez (RD), quien también participa de la instancia.

Según detalla Eduardo Thayer, expresidente del Consejo, la idea es generar una plataforma amplia que permita trabajar las propuestas del proyecto de ley y también las otras medidas que incluye el plan de migración del gobierno, pero con un ánimo constructivo.

"Las organizaciones civiles y de centros académicos tenemos propuestas consensuadas en torno al tema, que venimos trabajando desde hace tiempo y queremos que sirvan de insumo a los parlamentarios", dijo.

Familia de Colombia da inicio al proceso en la Región Metropolitana

A las 4 de la mañana ya estaban instalados Johny Marín, su esposa Beatriz Elena y sus tres hijos afuera del estadio Víctor Jara. Si bien no fueron los primeros en llegar -ya que a las 3 am se abrió la recepción de inmigrantes-, por ser un núcleo familiar tuvieron el privilegio de ser escogidos para iniciar el emblemático proceso. Fue el mismo presidente el que los eligió, señala Beatriz.

Su data aquí es larga. Fue hace cinco años cuando Marín tomó sus maletas y se vino con toda su familia desde Colombia. Aquí encontró trabajo, pero debido a que su jefe no le pagó las imposiciones "todo ese año lo perdí y quedé irregular", cuenta.

Pese a todo, señalan que "está muy bien" el proceso ya que los están ayudando. "La cédula se necesita para todo", dice.

Haitiano residente acompaña a sus hijos a realizar el trámite

Hasta la oficina del Instituto de Previsión Social (IPS) ubicado en Badajoz 45 llegó ayer Raphael para acompañar a sus tres hijos a realizar el trámite de regularización.

Hace ya más de un año que arribó al país, por lo que maneja bastante el castellano y, a diferencia de la mayoría de los inmigrantes que están en el lugar, él ya cuenta con su carnet chileno. Esta vez acudió junto a sus hijos, quienes llegaron hace tan solo cinco meses huyendo del difícil momento en que se encuentra su natal Haití.

Respecto del proceso de regularización, Raphael señala que está tranquilo, ya que "es muy bueno para nosotros los extranjeros".

Una visita familiar que culminó en la estadía definitiva en Chile

Hace siete meses, la vida de Ángel Barba y de su familia- compuesta por su esposa y su pequeño hijo de poco más de un año- dio un giro en 180 grados.

Una visita a un familiar en nuestro país lo convenció de quedarse de manera definitiva. En una suerte de "descuido", como él lo llama, no realizó el proceso de regularización en todo este tiempo, pero eso no fue impedimento para ser de los primeros en llegar al estadio Víctor Jara, a eso de las 3 am.

El dejar atrás su vida en Perú y madrugar en el punto extraordinario no fue en vano, ya que también fueron elegidos para ser de las primeras familias en anotarse para la regularización.

"Está bien. Es un beneficio para todos no solamente para peruanos, también para todos los que están acá en Chile", señaló Barba.