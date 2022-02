Piñera da inicio a estado de excepción en la zona norte y reafirma política: "Sí a la migración legal, no a la inmigración ilegal"

Actualidad

"Hemos fortalecido significativamente la presencia, el equipamiento y la tecnología de quienes deben resguardar nuestras fronteras", señaló el Jefe de Estado.

El presidente de la República, Sebastián Piñera, dio inicio hoy al estado de excepción constitucional de emergencia en provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa, el que se extenderá por 15 días y podrá ser renovado por igual periodo. Estas zonas quedan bajo la dependencia de las Jefes de la Defensa Nacional.

"Hemos fortalecido significativamente la presencia, el equipamiento y la tecnología de quienes deben resguardar nuestras fronteras", señaló el Jefe de Estado en una declaración en La Moneda, acompañado por los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de Defensa, Baldo Prokurica.

La medida permite a las Fuerzas Armadas colaborar con las policías para controlar la inmigración ilegal.

Así, se incrementan los carabineros que están en la protección de la frontera y, en el caso de las Fuerzas Armadas, se van a desplegar efectivos en esa labor, acompañados de mayor equipamiento y tecnología.

Los efectivos policías y militares podrán realizar patrullajes y controles conjuntos a pie y motorizados, establecer puestos de observación nuevos, desplegar aviones no tripulados, drones, disponer de helicópteros para la vigilancia y para el traslado y utilizar cámaras de visión nocturna y térmicas para observar lo que ocurre durante la noche, apoyados por modernos equipos satelitales de comunicación.

"Esto es un aporte en dotación, en tecnología, en equipamiento para poder controlar mejor las fronteras, que es un problema que no ocurre solamente en Chile, ocurre prácticamente en todos los países de América Latina producto de una migración extraordinaria, que es la consecuencia de la crisis de Venezuela", puntualizó el Mandatario.

En este marco, el Presidente Piñera subrayó que "en Chile, estamos usando todos los instrumentos que la Ley nos otorga para poder poner orden en nuestra casa".

Y, desde ese punto de vista, subrayó que la política migratoria que han aplicado desde el primer día es "sí a la migración legal, sí a los que vienen diciendo la verdad a nuestras fronteras, que declaran con veracidad sus propósitos, que vienen a iniciar una nueva vida, que vienen a integrarse a nuestra sociedad, que vienen a aportar al desarrollo de nuestro país y que cumplen con nuestras leyes. No a la inmigración ilegal, no a quienes ingresan engañando o faltando a la verdad, usando documentos falsificados, pasando por pasos no habilitados; no a quienes tienen antecedentes penales o cometen delitos en nuestro país; no a quienes en último término van a causar un daño a nuestra sociedad".

En este contexto, Piñera destacó la reciente puesta en marcha de la Ley de Migraciones impulsada por el Gobierno para ordenar el flujo migratorio.

El Jefe de Estado precisó que en materia de reconducciones, que es un nuevo instrumento que esta ley otorga para poder reconducir a la frontera a aquellos que ingresan ilegalmente a Chile, el Gobierno ha estado en conversaciones con los países limítrofes.

Finalmente, aseguró que "no basta con denunciar un problema. Yo les quiero pedir a todos y, especialmente a las autoridades, que nos unamos para colaborar en la mejor forma de enfrentar y resolver este problema".