Piñera da inicio a trabajo de 16 mesas para avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sustentable

Actualidad

En La Moneda se constituyeron los grupos de trabajo que darán forma al combate a la pobreza multidimensional que detectó el Mapa de la Vulnerabilidad.

El presidente Sebastián Piñera dio inicio ayer al trabajo formal de las 16 mesas intersectoriales de la denominada iniciativa “Compromiso País”, la cual apunta a combatir la pobreza multidimensional que detectó el llamado Mapa de la Vulnerabilidad que elaboró el gobierno.

“Este es una de las tareas que más motivan: el quebrar una historia de frustración, cambiar el curso de la historia y construir un país con el cual nuestros antepasados soñaron, un país más justo más próspero y solidario; con un desarrollo integral, inclusivo y sustentable”, dijo.

En el patio de Las Camelias en La Moneda instó a ministros, líderes empresariales, actores sociales y académicos a “aportar con voluntades y experiencias para que estas mesas de trabajo” den sus frutos.

Rechazó las críticas de quienes han dicho que el Estado está renunciando a su deber al apostar por estas mesas “este es un proyecto que nos interesa a todos, uniendo fuerzas para que Chile llegue a la próxima década logrando lo que conquistando el desarrollo y derrotando la pobreza, y crear una sociedad con igualdad de oportunidades con movilidad social y con igualdad”.

Junto al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y el líder de la CPC, Alfonso Swett, Esperanza Cueto, Paola Luksic, Luis Enrique Yarur, Ignacio Cueto y Sandro Solari, entre otros, el Presidente indicó que “esto es como un tren que avanza, pero no todos logran subirse. Lo que queremos es que todos los chilenos se suban y que no avance sin todos los pasajeros abordo. Sé que es una tarea titánica, pero no queremos ser un país con un ingreso europeo y con una distribución del ingreso de país africano”.

En tanto el ministro Moreno dijo que “somos unas 90 personas convocadas por el Presidente Sebastián Piñera a iniciar este trabajo y mostrar que sí nos importan los problemas de aquellas personas que no han podido contar con las mismas oportunidades que nosotros”.

Entre los temas que abordarán las comisiones están los relativos a personas que residen en una vivienda sin servicios sanitarios básicos; mujeres víctimas de violencia intrafamiliar sin ingresos propios; personas que viven en campamentos o en hacinamiento alto o crítico; personas con consumo problemático de alcohol y drogas; personas en situación de calle; y personas pertenecientes a pueblos indígenas en el 40% más pobre.

Cada grupo tendrá una mesa de trabajo liderada por un ministerio, los que pueden participar en más de una instancia. Además, habrá un comité de coordinación, que integran el ministro Moreno, el presidente de la CPC, los rectores de la U. Católica y la U. de Chile, y la directora ejecutiva de la Comunidad de Organizaciones Solidarias.