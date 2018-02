Piñera define intendentes y escoge a una independiente para zanjar la disputa por la Región Metropolitana

Actualidad

En Chile Vamos valoraron las definiciones, aunque en RN reconocieron no haber quedados totalmente conformes.

Tal como lo hizo para lo que fue la designación de los subsecretarios, ayer el presidente electo Sebastián Piñera volvió a usar las redes sociales a la hora de dar a conocer a los intendentes que lo acompañarán en el inicio de su segundo mandato y nuevamente trató de respetar los equilibrios políticos, aun cuando no todos los dirigentes partidarios quedaron cien por ciento satisfechos.

En los hechos, el próximo mandatario –dicen en Chile Vamos- habría actuado de manera “salomónica” al inclinarse por una figura independiente, la actual diputada Karla Rubilar, para liderar la Región Metropolitana, una zona que se estaba transformando en una especie de dolor de cabeza para Piñera, pues era fuertemente disputada por la UDI, RN y por Evópoli, lo que trascendió a la opinión pública.

De hecho, la designación de la legisladora, que no se repostuló al Congreso en las pasadas elecciones parlamentarias y a quien además se la considera más bien como “piñerista”, fue una de las últimas en resolverse la tarde del domingo, luego de varios días de conversaciones entre los partidos y el próximo ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Así, Rubilar completa un cuadro que quedó conformado por 5 RN, 5 UDI, 2 Evópoli y 4 independiente. Además su nombre se suma al de otras cuatro mujeres y 11 hombres, varios de ellos con experiencia en el primer gobierno de Piñera, quienes llegaron ayer hasta las dependencias donde se ubican las oficinas del futuro mandatario –Apoquindo 3.000-, para ser presentados vía streaming y luego comenzar a sostener las primeras reuniones de trabajo con los equipos del gobierno entrante.

Solo pasadas las 14.00 horas, los 15 nuevos intendentes, más el delegado presidencial de la debutante región de Ñuble, junto al mandatario electo cruzaron hasta un resturante del sector, donde se les sumaron los presidentes y representantes de los partidos de Chile Vamos, para compartir y celebrar las últimas definiciones.

Fue también la ocasión para conocer la opinión de varios de los designados, así como de los dirigentes partidarios de la coalición, quienes con algunos matices se declararon conformes con las designaciones y la forma en que el mandatario resolvió las diferencias.

Es el caso de la titular de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, quien dijo que “estamos muy contentos. Creemos que el grupo de intendentes que nombró el presidente, juntan una serie de características como es la expertise técnica, la experiencia política y también los equilibrios políticos que creemos que eran importantes”.

Y sobre la forma en que se resolvió la disputa por la Región Metropolitana, la gremialista sostuvo que “era algo que nosotros veíamos venir, creíamos que era difícil que pudiese ser, en una región tan grande como la Metropolitana, alguien que fuese de un sólo partido, por lo tanto me parece que fue una buena manera de zanjar el tema poniendo a alguien que es independiente”.

Más directo, el secretario general de RN, diputado electo Mario Desbordes, reconoció que si bien apoyarán “con todo” a Karla Rubilar y que “es una buena carta para la región Metropolitana”, admitió que en RN no quedaron del todo conformes, porque “me hubiera gustado tener muchos más intendentes obviamente, pero al final el presidente es el que tiene la prerrogativa y vamos a respetar eso”, dijo.

Además, acusó que en estas nominaciones “evidentemente que no hay equilibrio, pero es decisión del presidente de la República por lo tanto, la vamos a respetar, vamos a acatar calladitos y vamos a trabajar como corresponde apoyando al gobierno”.

Menos dramático, el presidente de Evópoli, el también diputado electo Francisco Undurraga, aseguró sentirse “orgulloso” por la designación de dos figuras de la tienda, y aclaró que “nos hubiese gustado haber podido colaborar en el desarrollo regional a través de otras intendencias, con gente que teníamos y que eran muy buenas cartas”.

La médico cirujano que salta de la Cámara a la codiciada intendencia capitalina

Estaba de vacaciones en Chiloé, junto a su familia, cuando recibió el llamado del presidente electo, Sebastián Piñera, quien finalmente terminó por convencerla de que asumiera la Intendencia de la Región Metropolitana, propuesta que ya le habían hecho un par de semanas atrás.

Es que la diputada independiente, que en enero de 2014 dejó las filas de RN para fundar el movimiento Amplitud y del cual también emigró un año después, habría preferido un cargo en la Superintendencia de Salud, para desde ahí liderar una reforma al sistema de Isapres.

No obstante, el poder persuasivo del próximo mandatario pudo más, por lo que la diputada -hija de la exalcaldesa de Renca, la UDI Vicky Barahona- terminó por aceptar el cargo de intendenta, permitiendo de paso que se desactivara la nueva tensión que se estaba incubando entre los partidos de Chile Vamos que disputaban para uno de los suyos un cargo que estiman clave, dada la elección de gobernadores regionales a partir de 2020.

De hecho, en la coalición admiten que si bien la actual diputada es una "mujer campañera y de terreno", no es garantía que pueda imponerse en dichos comisios.

"Su nominación puede ser una solución, pero no necesariamente una buena solución para ese desafío", dice un personero de la coalición, quien además advierte que será la primera elección popular de dichas autoridades y el bastión de la Región Metropolitana será clave.

Como sea, Rubilar tiene a su haber ganado tres elecciones como diputada, por lo que era el distrito 17 que involucraba las comunas de Renca, Conchalí y Huechuraba.

De profesión médico cirujana, con dos postgrados y una pasantía en Harvard, la parlamentaria de 40 años, también es considerada una figura "cercana y leal" a Sebastián Piñera, de hecho lideró en 2005 el grupo de jóvenes que apoyó al actual presidente, cuando éste irrumpió en la carrrera presidencial que en ese momento lideraba el UDI, Joaquín Lavín.

Así al comentar su designación, Rubilar agradeció "la confianza del presidente en una persona independiente como yo", recordando no obstante que "no significa que no sea política. He dedicado mi vida a la política, me siento orgullosa de ser política, conozco la dinámica de los partidos, milité en uno de ellos", dijo al tiempo que llamó a la " tranquilidad absoluta a los partidos de Chile Vamos que van a ser escuchados en la Intendencia, como también quiero darle tranquilidad a los partidos de oposición, que va a ser una intendencia de puerta abiertas".

Un llamado similar hizo a los parlamentarios que "han sido dirigentes estudiantiles, que probablemente van a estar en los movimientos ciudadanos" para hacer un trabajo mancomunado y "conjugar el derecho que tiene las personas a manifestar lo que quieran en ese momento, pero también el derecho que tienen las otras personas a seguir realizando su vida normal".

Luis Mayol: el exministro de Agricultura que será intendente de La Araucanía

"Las instrucciones que me han dado es restablecer el imperio del Estado de Derecho, permitir que en La Araucanía la ciudadanía pueda vivir en tranquilidad, pueda vivir en paz". Esas fueron algunas de las primeras palabras que dio Luis Mayol tras ser presentado oficialmente como futuro intentende de La Araucanía.

Mayol es abogado de la Universidad de Chile, y en el anterior gobierno de Sebastián Piñera se desempeñó como ministro de Agricultura entre diciembre de 2011 y marzo de 2014. Es militante de Renovación Nacional y, además, fue director por dos períodos de la Sociedad Nacional de la Agricultura (SNA) y presidente del gremio entre 2009 y 2011.

En su trayectoria gremial también destaca que fue consejero de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Desde el mundo empresarial y gremial valoraron su llegada a la región, y destacaron que algunas de sus principales tareas será abordar la pobreza y la violencia de la zona. "Es una buena noticia. Él tiene un conocimiento bastante profundo de la historia de La Araucanía (...) su experiencia como ministro le va a contribuir mucho en tratar de coordinar a los ministerios para hacer una acción expedita, rápida y eficiente en la región, para potenciar la zona", dijo el actual titular de la SNA, Ricardo Ariztía.

Una opinión similar dio el extitular del gremio, Patricio Crespo, quien agregó que "uno de los temas que deberá ver el próximo intendente es cómo potenciamos la capacidad productiva en la zona. Hay muchas trabas para que los mapuches usen las tierras, no tienen acceso a crédito, les faltan herramientas, hay que abordar ese tema para potenciar la economía de la zona, porque La Araucanía es una de las regiones más pobres".

En esa línea, Crespo agregó que "hay que encargarle esta tarea a alguien que tenga conocimiento del problema general, y del problema particular. 'Lucho' es agricultor en la zona, es ganadero, conoce la región y a la gente del sector. Sé que será un gran aporte".

Desde Fedefruta también valoraron la llegada de Mayol a la intendencia de la región. Luis Schmidt Montes, presidente del gremio exportador, agregó que "Luis es un hombre que tiene experiencia, trabajó en el gobierno, conoce el mundo gremial y es agricultor de la zona. Tiene varias aptitudes para ser intendente. Luis además de conocer la zona y tener tierras allá, es una persona muy cercana al presidente Piñera, por lo tanto creo que eso demuestra que los temas de La Araucanía serán algo prioritario en esta administración".

Tras ser presentado de forma oficial, Mayol fue consultado sobre la realización de un fideicomiso ciego, ante lo cual señaló que es algo que tiene en consideración y que debe revisar.

Ex diputado Ulloa, el nombramiento que generó polémica

Una serie de cuestionamientos a través de las redes sociales recibió el futuro intendente de la región del Biobío, Jorge Ulloa Aguillón.

El punto de partida fue en 2014 cuando el exdiputado UDI defendió a Augusto Pinochet ante la decisión del gobierno de eliminar su nombre de una condecoración que se le da a los graduados de la Escuela Militar. En esa ocasión, se refirió a él como "el personaje más importante de la historia del siglo XX de Chile".

Ante las críticas, Ulloa dijo que "naturalmente son muy legítimas por parte de quienes las emiten, pero sin ninguna duda que también hay que considerar que está presente la intransigencia y la intolerancia".

La misma presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, destacó que el futuro intendente fue diputado electo durante varios períodos, con altas votaciones, por ende es una "persona querida en la región".

"Descalificarlo por una opinión que él tiene en relación a un hecho que pasó hace 40 años me parece de una intolerancia propia de la izquierda", acotó.

Ulloa, quien se tituló en 1980 como profesor de Historia y Geografía en la Universidad de Concepción y luego realizó un magister en Ciencia Política con mención en Instituciones y Procesos Políticos en la Universidad Católica, fue uno de los fundadores de Renovación Nacional (RN) en el 87', pero al año siguiente se retiró para formar parte de la UDI. La primera incursión del oriundo de Talcahuano en cargos políticos fue en 1988, cuando fue alcalde de la municipalidad de Lebu. A partir de ahí, fue electo siete veces consecutivas como diputado por el distrito N° 43 de Biobío -desde 1990 hasta la fecha-, y esta es la primera vez que se desempeñará en un cargo de gobierno.

Dentro de su período de gobernanza tendrá que enfrentar la inauguración del Museo de la Memoria Biobío, ubicado en Concepción. Ante esto, Ulloa afirmó que su cargo como intendente "incluye todo lo que haya que hacer". Y agregó: "Nosotros estamos buscando y pidiendo unidad, que es lo que nos ha transmitido el presidente Piñera. Es lo que nos exige que hagamos y, por tanto, es exactamente lo que yo voy a hacer".