Piñera esperará visto bueno de Contraloría para que su hermano asuma embajada en Argentina

“Me parece prudente esperar el pronunciamiento frente al requerimiento, antes de proseguir con la implementación de este nombramiento”, indicó el Presidente.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, llegará hoy miércoles a Buenos Aires -en su primera gira de Estado- sin tener en ejercicio a un embajador en este país debido a que resolvió esperar el pronunciamiento de la Controlaría General de la República antes de que comience sus labores en plenitud su hermano, Pablo Piñera.

La ola de recriminaciones desde la oposición y la presentación de un requerimiento ante el ente contralor (ver nota relacionada) para que certifique que la llegada de Pablo Piñera a la capital trasandina se ajusta a la legalidad y no se incurre en nepotismo, encendieron las alarmas en palacio y, en definitiva, cerca de las 16:00 horas de ayer martes se emitió un comunicado de prensa en que el Presidente junto con insistir en su nombramiento y en los méritos de su hermano decide de igual forma dejarlo en Santiago.

En el comunicado, el jefe de Estado explicó que “como es de público conocimiento, algunos parlamentarios de oposición han presentado un requerimiento ante la Contraloría respecto de este nombramiento. En consecuencia, y por respeto a la institucionalidad vigente, me parece prudente esperar el pronunciamiento de la Contraloría frente al requerimiento antes mencionado, antes de proseguir con la implementación de este nombramiento”.

De todos modos, reafirmó su opinión: “Aquí no existe ningún acto de nepotismo ni mucho menos de descuido del interés público, pues su nombramiento no obedece a su calidad de hermano ni a ningún interés particular, si no sólo a un legítimo interés público”.

La defensa

Piñera llegará esta tarde a la capital trasandina y se reunirá mañana jueves con empresarios y con su par trasandino, Mauricio Macri, en una serie de actividades para potenciar el comercio y reforzar las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Lo ocurrido con la designación del embajador pone una nota amarga a lo que sería un escenario para lucirse hablando de política exterior y lazos comerciales.

Por ello, Piñera reforzó el mensaje con el que llegará al país vecino: “Chile y Argentina tienen una profunda, amplia y promisoria agenda de colaboración e integración. Los Presidentes de Chile y Argentina tenemos la firme voluntad de promover con fuerza y decisión esta Agenda de Futuro, en beneficio de ambos pueblos.

En La Moneda se reconoce que le dijeron al mandatario los reparos que despertaría el nombramiento, pero de todas formas quiso seguir adelante.

Además, el Presidente no ha escatimado en argumentos a la hora de defender su propia decisión “Pablo Piñera, por su sólida formación académica y amplia experiencia en el sector público, privado y en temas de relaciones internacionales, fue designado por los expresidentes Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet en importantes cargos públicos. En consecuencia, estoy convencido que reúne todas las condiciones necesarias para ser un buen Embajador de Chile en Argentina”, concluye el comunicado de cinco puntos del Presidente.

Tras su paso por Buenos Aires, la gira del mandatario continuará en Brasil, donde en Brasilia será recibido por el presidente Michel Temer.

PS y PC piden pronunciamiento de órgano fiscalizador

Representantes de las bancadas de diputados de los partidos Socialista y Comunista solicitaron al contralor de la República, Jorge Bermúdez, que se pronuncie sobre la legalidad del nombramiento del hermano del presidente Sebastián Piñera, Pablo Piñera, como embajador de Chile en Argentina, pues plantean que el trámite "es inconstitucional y también ilegal", por lo que también piden que se declare al hermano del Presidente "inhábil" para ocupar el cargo.

Según explicó el diputado Leonardo Soto (PS), la decisión del mandatario es "inédita en los últimos 30 años" y "contraviene el principio de la probidad administrativa". Incluso fue más allá, asegurando que el accionar del mandatario en esta materia "está prohibido por la Constitución", ya que"expresamente establece en el artículo VIII que las autoridades, incluyendo al Presidente de la República, deben respetar estrictamente el principio de probidad pública y ello le impide designar a sus parientes en cargos de responsabilidad".

Y "el artículo 52 número 4 de la Ley General de Bases de la Administración del Estado establece que ninguna autoridad pública puede designar en cargos de esta calidad a personas que estén unidas por vínculo de parentesco. Expresamente se señala a cónyuges, hijos y hasta sobrinos, incluyendo a hermanos".

El jefe de bancada del PC, Daniel Núñez, por su parte, aclaró que lo que se le exige al mandatario es que los "nombramientos se hagan en el marco de la Ley".