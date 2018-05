Piñera lanza comisión con ministros de la Concertación, ex banqueros centrales y dirigentes

Actualidad

Grupo económico elaborará un documento con las propuestas y acuerdos alcanzados en un plazo de 60 días. “Esperamos trabajar juntos para construir un acuerdo”, destacó el ministro Larraín.

La experiencia del servicio público, reflejado en quienes fueran ministros de Estado durante los gobiernos de la Concertación y autoridades del Banco Central; así como del mundo académico, empresarial y sindical, reunió el grupo de trabajo por el acuerdo nacional para un desarrollo integral, inclusivo y sostenible que lanzó ayer el presidente Sebastián Piñera.

Esta instancia se suma a las mesas de salud, infancia, seguridad y paz en La Araucanía, que representan cada uno de los cinco acuerdos nacionales anunciados por el mandatario al asumir su cargo el 11 de marzo.

El jefe de Estado resaltó que, uno de los principales objetivos, es que “esta agenda de desarrollo sea una que iguale derechos y obligaciones. Y, por tanto, el tema de igualar los derechos y las obligaciones entre hombres y mujeres y, además, eliminar todo tipo de discriminación o de violencia contra nuestras mujeres, es parte esencial de lo que es un verdadero desarrollo integral”.

El grupo sesionará una vez por semana -los jueves- durante dos meses, al cabo de los cuales se elaborará un documento con las propuestas y acuerdos alcanzados. Quien coordinará este acuerdo será el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, secundado por el subsecretario Francisco Moreno como secretario técnico de la instancia y el Coordinador Macroeconómico de la cartera, Hermann González, en un rol de secretario ejecutivo adjunto.

Una vez terminadas las reuniones y adoptado el acuerdo, la secretaría elaborará un documento final que recogerá los principales temas discutidos, las propuestas y acuerdos alcanzados.

“Esperamos trabajar juntos para construir un acuerdo, un gran acuerdo respecto de temas que no son la discusión del día a día. Queremos levantar la mirada, levantar el nivel de la discusión económica, porque tenemos un gran proyecto país, que trasciende a este gobierno”, dijo el ministro Larraín.

La comisión trabajará en generar propuestas para recuperar la inversión, mejorar la productividad, generar empleos de calidad, incentivar la competencia y modernizar la regulación, proteger a los consumidores, apoyar el emprendimiento y las pymes, modernizar el Estado, desarrollar el mercado de capitales, y profundizar la inserción internacional de Chile.

Los convocados

La mesa la conforman la experta en temas de educación, Soledad Arellano; el economista Klaus Schmidt Hebbel; los expresidentes del Banco Central, Vittorio Corbo y Rodrigo Vergara; el titular de la CPC, Alfonso Swett; el economista Manuel Agosin; el presidente de la Conapyme, Juan Araya; la exsubsecretaria de Economía, Katia Trusich; el economista Ignacio Briones; el expresidente del Metro, Fernando Bustamante; los exministros de Hacienda, Alejandro Foxley y Eduardo Aninat; el exvicepresidente del Banco Central, Manuel Marfán; la presidenta de la Asociación de Emprendedores, Alejandra Mustakis; el presidente de la Asociación de Camioneros, Sergio Pérez; el economista Patricio Arrau; el exministro y expresidente ejecutivo de Codelco, José Pablo Arellano; la economista Andrea Tokman; el presidente de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT), Óscar Olivos; y el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín.

Quienes no asistieron por estar fuera de Chile son la exsenadora de la DC, Soledad Alvear, y el exdirector de Corfo, Hernán Cheyre.

Foxley: "Hay que recuperar el ánimo de la primera transición"

El exministro de Hacienda y excanciller, Alejandro Foxley, fue una de las principales sorpresas en la presentación de los integrantes de la Comisión para el Desarrollo Inclusivo, que dio a conocer ayer el presidente Sebastián Piñera en La Moneda.

El también exsenador aseguró que la instancia es una "muy buena iniciativa" que ayudará a construir acuerdos en temas "fundamentales" como darle sostenibilidad al crecimiento económico en el largo plazo y apuntar hacia alcanzar, de una vez por todas, el desarrollo del país.

"Hoy eso es muy urgente. Se desaceleró el crecimiento, hay todavía problemas de desigualdades significativas. Tenemos que recuperar lo que fue el ánimo de la primera transición", aseguró.

¿A qué se refiere en particular? El histórico militante de la Democracia Cristiana (DC) se explayó: "En un rango muy amplio del espectro político, social y económico construimos acuerdos que le permitieron a este país avanzar a una velocidad increíble, hasta convertirse en el primero de América Latina en crecimiento".

Foxley apoyó la idea de Piñera de avanzar hacia una "segunda transición" para alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza.

"Hay que recuperar el mismo dinamismo del comienzo y eso supone acuerdos fundamentales en los temas de largo y mediano plazo", destacó el exministro.

Schmidt-Hebbel: "Hay que preparar al país para el cambio tecnológico"

El profesor titular de la Universidad Católica, Klaus Schmidt-Hebbel, fue uno de los asistentes que más profundizó en sus planteamientos en el marco del lanzamiento de la Comisión para el Desarrollo Inclusivo.

El execonomista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destacó el carácter transversal de la instancia, que incorpora a dirigentes sindicales, representantes del sector privado, exministros de la Concertación y académicos.

"El Presidente nos puso la vara muy alta. El desafío es hacer una propuesta muy concreta para acelerar la senda del país a un desarrollo integral, inclusivo y sustentable", dijo. La idea es que la propuesta abarque el desarrollo material y la inclusión de los sectores "más postergados y vulnerables" de la sociedad en el crecimiento del país. "Hay un conjunto muy grande de temas, porque el desarrollo inclusivo no se alcanza con una sola medida puntual, tiene que ser un conjunto de temas. Esos son desde la inversión hasta la productividad, desde la capacitación hasta la educación pre escolar. Eso significa trabajar muy duro en 60 días para llegar con un conjunto de propuestas efectivas que el gobierno y el Congreso luego pueda considerar", señaló.

Para Schmidt-Hebbel, lo más urgente por abordar es cómo el cambio tecnológico está modificando el mercado laboral y los miles de puestos de trabajo que serán reemplazados por la automatización de algunos procesos.

"El mundo como un todo está pasando por una revolución tecnológica, eso significa que la gran mayoría de los trabajos que nosotros hacemos no van a existir en 10 años más", afirmó.

"Hay que preparar al país para no solamente adaptarse pobremente al cambio tecnológico, sino también ser partícipes de ese cambio, tener muchos más especialistas, muchos más ingenieros y preparar a cada trabajador del país para que se capacite y pueda trabajar bien en este mundo digitalizado", concluyó.

Marfán: "Es más fácil para los técnicos ponerse de acuerdo"

Entre los convocados para la mesa de desarrollo Integral llamó la atención la participación del exministro de Hacienda y exvicepresidente del Banco Central, Manuel Marfán. Su reconocida militancia en el Partido Socialista, colectividad que se ha restado en cada una de las comisiones convocadas por el presidente Sebastián Piñera, puso en el debate la relevancia de alcanzar acuerdos tanto a nivel técnico como político, aunque según precisó, su participación en la instancia se trató de una "invitación a título personal".

"Cuando los partidos toman decisiones de ese tipo, se refieren a todos quienes tienen alguna representación partidaria, ya sea parlamentarios o quienes tienen cargos. En este caso, la invitación es a título personal, por lo tanto en eso no veo ningún problema ni incompatibilidad", afirmó el doctor en Economía de la Universidad de Yale.

Marfán remarcó que su decisión de aceptar el llamado de Palacio "no es un problema, porque yo me represento solo a mí mismo y eso me da libertad para que pueda expresar exactamente lo que pienso".

Consultado sobre las prioridades que debiera tener el grupo de expertos, el sostuvo que ésta debe ser "tratar de encontrar acuerdos". Al respecto, reconoció que "es más fácil para los técnicos ponerse de acuerdo, pero es más difícil para los técnicos convencer al país que ese acuerdo es bueno".

En esa línea, defendió la relevancia de la política, ya que "es necesaria para poder ponerle cemento a los acuerdos y consensos".

"Pero reconozco al mismo tiempo que es complicado, porque apenas invitan a personas del mundo de la política empiezan a pensar que algunos están sobrerrepresentados", matizó.

Quien fuera el artífice de la primera reforma tributaria de los gobiernos de la Concertación afirmó que en la mesa no debieran concentrarse en el debate por los equilibrios macroeconómicos, ya que "se sabe que es necesario". Consultado finalmente sobre si serán suficientes los 60 días para emitir las recomendaciones, afirmó que "los plazos nunca son suficientes para temas tan amplios como este, pero me parece que es prudente".

Aninat: "Es un consejo unitario"

"Contento" se definió ayer el exministro de Hacienda, Eduardo Aninat, ante la posibilidad de poder contribuir a la figura del consejo de desarrollo convocado por la administración Piñera.

Quien liderara las finanzas públicas durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, destacó el carácter unitario de esta comisión que tiene 60 días para presentar propuestas en nueve ejes vinculados con materias económicas. "Lo que más me interesa de los nuevos tiempos, es que exista unidad nacional", sostuvo el exministro de Estado luego del encuentro que lideró Piñera con los integrantes de la comisión.

Profundizando, Anitat señaló que el mandatario aterrizó el trabajo respecto de dos áreas específicas. Primero, dar ideas en el plano de lineamientos y prioridades; y lo segundo, hacer planteamientos específicos en algunos ámbitos que el mandatario ha señalado como importantes junto al ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Precisamente, el interés de La Moneda es avanzar en propuestas transversales sobre inclusión, calidad del crecimiento y el tema social, entre otros.