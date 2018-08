Piñera llama a la oposición a terminar con la “negación de la sal y el agua”

Actualidad

“Son pequeñas cobradas de cuenta que no conducen a ninguna parte”, dijo el mandatario sobre rechazo al veto.

Desde Concepción

“Como Presidente de todos los chilenos hago un sentido llamado a los líderes, los más razonables, los más patrióticos a no seguir por este camino de la obstrucción y de la negación de la sal y el agua y recuperar el camino del dialogo, la colaboración y los acuerdos”. Este fue el planteamiento que hizo ayer por la tarde el jefe de Estado, Sebastián Piñera, ya conocido el rechazo de la oposición al veto del proyecto que sube el salario mínimo y las advertencias de no aprobar la idea de legislar de la reforma tributaria.

En el marco de la Erede 2018 en Concepción, el mandatario indicó que “lamento profundamente que la oposición haya rechazado el reajuste del salario mínimo en la Cámara de Diputados, era un reajuste que aumentaba de $ 276 mil a $ 301 mil a marzo de 2020, es decir, $ 25 mil adicionales que equivale a un 9%, muy por encima de todos los reajustes que se dieron en el gobierno anterior y que fueron votaron favorablemente por los mismos que hoy lo rechazaron”.

Piñera indicó que “le han causado un enorme daño a miles de trabajadores que ven que se posterga el salario con estas absurdas discusiones y conflictos. No miran al país ni al bien común, sino que son pequeñas cobradas de cuenta que no conducen a ninguna parte”.

El mandatario también lamentó las amenazas de algunos sectores de la oposición de rechazar sin discusión la reforma tributaria: “¿Qué significa eso? rechazar sin analizar ni discutir, porque este proyecto es urgente para el país. ¿Qué pretende la oposición y lo digo con mucha franqueza y respeto. Pretende rechazar otros proyectos de ley que el gobierno va a enviar en las próximas semanas como la ley para aumentar las pensiones de todos los chilenos, la reforma para mejorar la calidad de la educación o la reforma para modernizar Carabineros”.

En su intervención ante empresarios en Concepción enfatizó que “nosotros sentimos que habiendo ganado la elección presidencial con amplia mayoría no nos parece razonable esta actitud obstruccionista que están siguiendo algunos sectores de la oposición, pero tengo plena confianza que van a recapacitar”.

El Presidente viajó a Concepción luego de un paso por Quintero, zona bajo tensión debido a las críticas de la población a la nube tóxica que los aqueja hace unos días.

“Tenemos un repunte”

La presencia del jefe de Estado había sido antecedida en la mañana por dos de sus colaboradores en el gabinete: el ministro de Hacienda, Felipe Larraín; y el titular de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.

Precisamente, mientras en el Congreso en Valparaíso se negociaba la suerte del veto presidencial al proyecto de salario mínimo, en la primera parte de la cita empresarial en Concepción exponía el jefe de las finanzas públicas.

Al exponer bajo la temática “Economía: riesgos, expectativas y realidad”, el secretario de Estado destacó que “tenemos un repunte de la economía chilena, hay mejor desempeño en seis años, pero esto no es casualidad. Hay factores de confianza y ordenamiento de las cuentas fiscales y eso los actores económicos lo notan”.

Explicó que pese al buen desempeño “no nos vamos a relajar y seguiremos trabajando más duro para lograr un crecimiento sostenido en el tiempo”. Dijo que los “tiempos mejores” también están llegando al Biobío y puso como ejemplo que “es una de las regiones con mayores proyectos de inversión privada en carpeta para los próximos años en el ámbito forestal, energético e inmobiliario.

Además junto con defender la modernización tributaria indicó que “tenemos una enorme oportunidad como país para seguir creciendo y mejorar en la distribución del ingreso. Hay un mandato del país expresado en las urnas para que Chile vuelva a crecer y en eso estamos trabajando”.

Desafíos Sociales

El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, se enfocó en los resultados y desafíos de la reciente encuesta Casen 2018, manifestando su preocupación por el estancamiento en la disminución de la pobreza.

El secretario de Estado sostuvo que el crecimiento es la herramienta fundamental para salir de la pobreza y mejorar la distribución de los ingresos, porque las personas con buenos empleos pueden acceder a superar situaciones de vulnerabilidad.

Dijo que en septiembre espera dar a conocer u mapa de la vulnerabilidad en Chile sobre quienes no pueden salir adelante y necesitan apoyo.

“Estamos buscando acuerdos, no estamos sobre máquinas retroexcavadoras, por el contrario estamos por construir sobre lo que hay, pero tenemos claro que lo que se está haciendo no es suficiente. No se le puede decir a 3,5 millones de personas que transcurridos dos o cuatro años que su situación de pobreza es la misma”, expuso en el encuentro.

Moreno resaltó que “esta es una tarea país, no corresponde solo al Estado, estamos trabajando por establecer una gran alianza nacional para enfrentar estos problemas, unidos podemos cambiar la vida de miles de familias vulnerables”.

El ministro Moreno se enfocó en los resultados y desafíos de la reciente encuesta Casen 2018, manifestando su preocupación por el estancamiento en la disminución de la pobreza. Incidentes en visita a Quintero

Un tenso recibimiento tuvo el presidente Sebastián Piñera en su visita a las zonas afectadas por la nube tóxica en la V Región, luego que manifestantes lo abordaran a su llegada al hospital de Quintero.

La llegada del mandatario no estaba contemplada, pero el mandatario decidió hacer un cambio en su agenda tras reunirse con alcaldes de la zona.

Una vez en el lugar, algunos quinteranos recriminaron a Piñera la poca acción del Estado ante la emergencia ambiental, que afectó a más de 300 personas, en su mayoría niños.

Ante esto, efectivos de carabineros acordonaron el área para permitir la rápida salida del mandatario, que estaba acompañado de los ministros de Medio Ambiente, Carolina Schmidt; y de Salud, Emilio Santelices.

Posteriormente, Piñera se dirigió hacia el colegio General Velázquez de Puchuncaví, donde se reunió con vecinos de la comuna.

Desafíos futuros bajo la mirada empresarial

Con una invitación a pensar "sin límites" en oportunidades de negocios se desarrolló la exitosa versión 2018 de Erede en Concepción, instancia que reunió a más de mil empresarios y representantes del sector público y privado que debatieron respecto del potencial de la Región del Biobío y las ventajas comparativas para innovar y emprender.

Fue el presidente de Irade, Eduardo Abuauad, quien en su exposición señaló que existen todas las posibilidades para que la zona se transforme en un polo de desarrollo de proyectos sustentables y amigables con el medioambiente y que "tenemos altas expectativas en las propuestas que ha hecho el gobierno para poner el crecimiento en el centro".

Uno de los paneles del encuentro abordó la competencia de las empresas en un contexto global y cambiante.

Mónica Álvarez, gerente general de Buses Hualpén y directora del Sanatorio Alemán, relató cómo han evolucionado ambos negocios, en especial del centro de salud que en abril se vio golpeado por una fuga de gas. Respecto a la firma de buses -que transporta del orden 3 millones de personas al mes, el doble de lo que mueve Latam en sus vuelos domésticos- explicó que la empresa fue creciendo de la mano de actores como mineras y forestales y el contexto global los ha impulsado a planificar un proceso de crecimiento con mejoras como la integración de vehículos eléctricos.

Charles Kimber, gerente Comercial y de Asuntos Corporativos de Arauco, relató los desafíos que surgen con su proyecto MAPA, cuya decisión de inversión fue aprobada recientemente por el directorio de la empresa.

A su turno, Hans Eben, gerente general de Unilever Chile, detalló el tránsito que están haciendo como unidad para cumplir con directrices impulsadas desde su matriz, en especial en temas de sustentabilidad.