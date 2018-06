Actualidad Piñera llega a su primera cuenta con llamado a la unidad y foco en retomar el crecimiento Mandatario sabe que enfrentará un Congreso sin mayoría tanto en el Senado como la Cámara de Diputados, por eso enfatizará su discurso en el diálogo para arribar a acuerdos. A las 11 de la mañana se prevé que hoy el presidente de la República, Sebastián Piñera, realice su primera cuenta pública ante el Congreso Nacional, oportunidad en que reforzará un llamado a todos los sectores políticos a trabajar en unidad y retomar la senda del crecimiento en el país. El mandatario ha preparado con rigurosidad su discurso que se estima durará 90 minutos y será una mezcla de lo realizado en estos más de dos meses en La Moneda con una hoja de ruta para el presente año y el resto de su mandato de cuatro años. Ya durante toda la semana el jefe de Estado se retiró muy tarde a su domicilio para ayer suspender sus actividades públicas y trasladarse por la tarde a Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde a las 9 de la mañana de este viernes se tomará la tradicional foto con todo su gabinete. Luego emprenderá rumbo a Valparaíso. Piñera sabe que enfrentará un Congreso sin mayoría tanto en el Senado como la Cámara de Diputados y, por lo mismo, enfatizará en su alocución el llamado a un diálogo constructivo y sin descalificaciones para arribar a acuerdos. Sacará a relucir las cinco mesas de acuerdos nacionales constituidas en salud, desarrollo integral, paz en la Araucanía y de infancia, reforzando que ya esta última llegó a conclusiones. Adicionalmente, se espera una serie de anuncios en ámbitos tan diversos como reforma a las isapres, pensiones y una simplificación tributaria, por mencionar algunos. El ruido bacheletista La ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, señaló ayer que la cuenta del 1 de junio es para escuchar y solicitó a las distintas fuerzas políticas “acudir con espíritu democrático y republicano, que todos estemos a la altura de lo que los chilenos nos piden y pongámonos de acuerdo en avanzar”. Sin embargo, en lo que se anticipa será un clima crispado para el debate de futuros proyectos en el parlamento se refirió en duros términos a las críticas de los exministros del gobierno de Michelle Bachelet, que acusaron “escasez legislativa” en estos dos meses. “Les queremos decir que ellos saben que faltan a la verdad, lo que ayer (miércoles) han señalado no corresponde a la verdad y lo que los chilenos hoy ven del trabajo esforzado del presidente Piñera”, dijo Pérez. Y agregó: “Cuando se falta a la verdad los chilenos castigan y eso deben saberlo, vienen saliendo de una gran derrota electoral”. Desde la bancada de diputados del PPD y el PRO señalaron que esperan generosidad por parte del Presidente, en términos de reconocer los logros de Michelle Bachelet, que se han visto materializados con no más bolsas plásticas en Chile, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Ley de Educación Superior, entre otras iniciativas. Esto coincidió con la concurrencia a La Moneda de la bancada PC para entregar una carta al ministro de Segpres, Gonzalo Blumel, junto a una agenda que incorpora 16 proyectos que han presentado desde 2010 y también exigen más claridad en la agenda de género. Noticias Relacionadas Actualidad La prueba de fuego del 'ghost writer' de Piñera Actualidad Oposición realiza acto de desagravio por promulgación de la Ley de Educación Superior Actualidad Ossandón arremete contra la oposición y la califica de "obstructiva" y "mala leche"

[an error occurred while processing the directive]