Actualidad Piñera reactiva proyecto para dar voz a la mujer en decisiones financieras en el matrimonio Mandatario dará máxima urgencia a dicha iniciativa. Agenda contiene, además, reforma a las isapres y sala cuna universal. “Ha llegado el tiempo de asumir nuestra historia y nuestra realidad, con sus luces y sombras, para poder marcar un antes y un después en la forma en que tratamos a nuestras mujeres”. Esa fue una de las tantas frases que formuló ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera, al lanzar la “Agenda Mujer” del gobierno, la que recopila un grupo de iniciativas tendientes a equiparar las condiciones entre hombres y mujeres en el país. Entre las doce acciones mencionadas para avanzar en esta temática, destacaron aquellas que apuntan a zanjar “deudas históricas” con el género femenino, como lo es el cambio a la sociedad conyugal de los matrimonios, a través de un proyecto de ley que establece la plena igualdad de derechos entre las partes para administrar el patrimonio de la sociedad y sus bienes propios. Si bien esta iniciativa data desde 2011, ayer el mandatario anunció que el gobierno le dará máxima urgencia al proyecto para agilizar su tramitación en el Congreso. Actualmente, en Chile existen tres tipos de regímenes matrimoniales: el de separación de bienes, de participación en los gananciales y el de sociedad conyugal, siendo este último el que predomina. Sin embargo, suscribir a este último implica para la mujer perder la tutela sobre sus bienes y de los que se construyan en su matrimonio. Este punto es el que busca ser erradicado. La presidenta ejecutiva y co-fundadora de Chile Mujeres, Francisca Jünemann, explicó que la sociedad conyugal es el régimen que existe en Chile desde 1855, y “nació considerando que las mujeres no tenían ningún tipo de estudio y que eran incapaces de administrar bienes”. “El marido, por el solo hecho de ser hombre, aunque sea profesor de educación física y ella sea ingeniera, es el jefe de la sociedad conyugal y, por lo tanto, administra todos los bienes de la sociedad conyugal, y también administra los bienes propios de la mujer casada, es decir, los bienes que tenía cuando era una mujer soltera”, precisó Jünemann. A su juicio, avanzar en esta materia por parte del Estado chileno es un deber ético, moral y constitucional, ya que discrimina las capacidad de administración de las mujeres. Además, pide con urgencia modificarlo, ya que asegura que más de la mitad de los matrimonios en Chile están casados por régimen de sociedad conyugal. “Chile tiene un compromiso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde los años 90, en que se comprometió a reformar este régimen, porque la comisión considera que atenta contra los derechos humanos de la mujer (...) el país tiene una deuda ética y constitucional con las mujeres, porque nuestra constitución dice que existe igualdad ante la ley de todas las personas, y en esta materia esto no es así”. Este punto es compartido por el exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz, quien agregó que “es necesario un cambio, esta es una cuestión que se ha venido postergando por muchos años, y creo que es hora de revisar la legislación civil (...) los cambios propuestos a favor de la equidad de género tienen que ser bienvenidos, independientemente del gobierno que las genere”. Sobre esto, el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, señaló que es una idea en la están muy interesados en la cartera y hay una encargada de género trabajando. En su discurso, Piñera recalcó que si bien existen materias en las que se puede avanzar de la mano de iniciativas legislativas, hay otras que ametiran un cambio cultural. “Esta no es una batalla de hombres contra mujeres o mujeres contra hombres. Es una de todas las mujeres y todos los hombres para construir una socidad y una cultura más libre, más justa, más humana, mas respetuosa, mas próspera y mas solidaria”, acotó. Fin a la discriminación en planes de salud "Impulsaremos una reforma al sistema de salud privada para terminar con las diferencias injustificadas de precios de planes de salud, que perjudican a las mujeres". Este fue otro de los compromisos del mandatario y que fue respaldado por varios sectores.

De hecho, la misma Asociación de Isapres valoró el anuncio. El gerente de desarrollo del gremio, Gonzalo Simón, señaló que "se debe considerar una solución que efectivamente pueda enfrentar las diferencias de precios entre hombres y mujeres. Estamos de acuerdo en buscar una solución a esa situación", y agregó que como gremio están disponibles a dialogar sobre esta materia, en torno a la cual tienen propuestas técnicas.

En tanto, el ministro de Salud, Emilio Santelices, señaló a CNN que esta medida implica que "cuando no se castiga como se hacía hasta ahora a las mujeres, necesariamente va a significar que otras personas, o en este caso los hombres y mujeres que no están en edad fértil, van a tener que ecualizar sus primas". Los otros compromisos para poner fin la discriminación Reforma constitucional para que el Estado garantice plena igualdad de derechos, deberes y dignidad entre hombre y mujer.

Nuevo Instructivo Presidencial para la administración del Estado que exigirá mecanismos eficaces en pos de prevenir de abusos y discriminación.

Se promulgará la Ley de Universidades del Estado, que extiende la prevención y prohibición de abusos y regula la relación entre docentes y estudiantes, y al interior de cada uno de estos grupos.

Ministerio de Educación elaborará un plan de asistencia técnica y acompañamiento para Universidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y Establecimientos de Educación Escolar, para promover y asegurar la inclusión en sus reglamentos de los más altos estándares en materia de convivencia y fije procedimientos eficaces de denuncia, investigación y sanción de estas conductas.

Se avanzará en la no discriminación contra la mujer en las Fuerzas Armadas y de Orden.

Se promoverá mayor participación de la mujer en cargos de alta responsabilidad, tanto en el sector público como privado y mundo académico.

Se facilitará el cobro de las pensiones alimenticias por parte de las mujeres.

Se patrocinará proyecto que termina con el impedimento a la mujer de contraer nupcias antes de los 270 días desde la disolución del vínculo matrimonial, por divorcio, nulidad o muerte.

Derecho a la lactancia libre a las mujeres, que proteja la maternidad a través de programas de acompañamiento y apoyo a mujeres con embarazos vulnerables y permita prevenir mejor los embarazos adolescentes.

Urgencia al proyecto de Ley presentado por el gobierno anterior sobre el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia. Sala cuna para todos: en duda Una de las medidas emblema de la agenda de equidad de género es la idea de instaurar en el país el derecho a la sala cuna universal, tal como lo menciona el programa de gobierno de Piñera.

Hasta ahora, esta es una figura que beneficia a las mujeres que se desempeñan en empresas con más de 200 trabajadores y la idea es que se extienda a todas y todos quienes tengan un hijo.

La duda en este momento apunta al financiamiento de este beneficio, que en el caso del proyecto que presentó el Presidente en su primer mandato considera el uso de los fondos acumulados en el seguro de cesantía.

El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, al ser consultado sobre las opciones de financiamiento de la materia, señaló que "eso es materia de Dipres, eso lo tienen que ver ellos".

Sin embargo, recientemente en un seminario de inclusión laboral femenina, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, señaló que como gobierno buscarán la opción "menos conflictiva".

