Piñera tilda de "extraordinariamente grave" conflicto por investigación de "Operación Huracán"

Actualidad

"Que dos instituciones que deben estar al servicio de la seguridad de los chilenos estén acusando mutuamente de la comisión de delitos es algo que no conocíamos en nuestro país", expresó Piñera desde su casa de veraneo en la zona del lago Ranco.

Esta tarde el presidente electo, Sebastián Piñera, calificó como "extraordinariamente grave" las diferencias que se han generado entre las instituciones involucradas en la investigación de la "Operación Huracán", cuyo sobreseimiento dejó en suspenso hoy el Tribunal.

"Vamos a estudiar con mucha atención los antecedentes de lo que pasó hoy en el tribunal", afirmó el sucesor de Bachelet y explicó que una vez que los hayan analizado, expresarán su posición y el plan de acción.

Más temprano, la futura ministra Secretaría General de Gobierno, Cecilia Pérez, comentó "lo responsable es opinar y tomar una decisión cuando uno tiene conocimiento cabal de los antecedentes. Nosotros no somos parte de la causa, no tenemos calidad de querellantes ni ninguna otra calidad, por lo tanto solo cuando podamos tener acceso, no solamente a la carpeta de investigación, sino que también al resto de los antecedentes y nos podamos formar una opinión, sin duda que vamos a poder tener una decisión sobre este caso".

Sostuvo que ahora es la presidenta Michelle Bachelet la que dirige el país y "a ella le corresponde tomar las decisiones y dar las opiniones correspondientes".