Piñera y Moreno ponen en marcha ‘Compromiso País’ para superar la pobreza

En una fría mañana de octubre y rodeado de una veintena de representantes de los principales grupos económicos del país, numerosos ministros y miembros de la academia y la sociedad civil, el presidente Sebastián Piñera lanzó su “Compromiso País”. Así denominó al plan de acción que lidera el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, que identifica a 16 grupos vulnerables y que dan forma al Mapa de la Vulnerabilidad.

Entre los primeros en llegar al Parque Víctor Jara estuvieron los empresarios Luis Enrique Yarur, presidente de BCI, y Sandro Solari, miembro de la familia controladora de Falabella. Poco a poco fueron llegando académicos, funcionarios de gobierno y miembros de la sociedad civil, a la espera del presidente Piñera y del ministro Moreno que ingresaron juntos al lugar.

Las 16 mesas de trabajo que conforman el plan anunciado deberán diseñar propuestas de políticas públicas que impacten a la población en situación de pobreza multidimensional. El presidente indicó que “el Mapa de las Vulnerabilidad, complementario al mapa de la pobreza, busca identificar a todos esos chilenos y chilenas que, por distintas razones, requieren ser vistos y apoyados en forma especial, para que puedan ser parte de este gran proyecto de un Chile desarrollado y sin pobreza”.

La identificación de estos 16 grupos vulnerables permitirá “definir políticas específicas y poder llegar a ellos con ayuda especial, adaptada a sus problemas y a sus necesidades, con una colaboración entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, la academia, con grupos de trabajo liderados y encabezados por los ministros de Estado”, detalló.

Según la encuesta Casen de este año, existen 3,6 millones de chilenos que son pobres desde un punto de vista multidimensional. Piñera afirmó que “si nos unimos detrás de esta causa, entregamos lo mejor de nosotros, aplicamos buenas políticas públicas y nos comprometemos con el corazón, vamos a ser capaces de derrotar la pobreza”.

Cada grupo vulnerable tiene asignado un ministro, un empresario, un académico, un representante de la sociedad civil y uno de los usuarios o beneficiarios. El ministro Moreno señaló que “esta no es una tarea del gobierno o el Estado, sino que de todo el país. Hemos convocado al sector privado, a la sociedad civil, a la academia y a los representantes de las personas que sufren estos problemas, de manera tal de entre todos buscar las mejores soluciones para que en el plazo más breve posible vayamos sacando la mayor cantidad de personas de esa condición”.

La secretaria ejecutiva de Compromiso País, Jacqueline Plass, dijo que “la invitación es a que nos den tiempo y que nos entreguen sus capacidades y sus talentos, de manera que podamos diseñar políticas públicas que permitan que no tengamos retrocesos”.

Lo que viene

El lunes 22 de octubre en La Moneda el presidente, Sebastián Piñera, constituirá las 16 mesas de trabajo con sus integrantes y un beneficiario por cada grupo, oportunidad en que trazará la hoja de ruta para superar la vulnerabilidad.

Para el rector de la Universidad de Chile y miembro del Comité de Coordinación del Compromiso País, Ennio Vivaldi, para su institución “es muy importante estar en el compromiso, por su historia de preocuparse de los más desposeídos, de la justicia social, desde los diversos ámbitos; y apuntar a una sociedad más justa e igualitaria. Estamos muy felices de asumir un rol de liderazgo desde el mundo académico en esta gran iniciativa”.

Para los 16 grupos se establecerán sistemas de medición cada seis meses o cada año de manera de informar los avances y que sean difundidos en las páginas web de cada uno de los 10 ministerios, con el objetivo de que las personas también puedan aportar sugerencias.

Conozca los integrantes de los 16 grupos que buscarán acabar con la pobreza

Obras Públicas

1.431.462 personas que residen en una vivienda sin servicios sanitarios básicos (agua potable y/o baño).

Integrantes: Juan Andrés Fontaine Talavera, Ministro de Obras Públicas; Paola Luksic del sector privado; Leonardo Moreno, Fusupo; Gonzalo Vial, Huella Local; Juan Carlos de la Llera, Pontificia Universidad Católica.



Mujer y Equidad de Género

490.874 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar sin ingresos propios.

Integrantes: Isabel Plá Jarufe, Ministra Mujer y Equidad de Género; Esperanza Cueto, del sector privado; Tomás Honorato, Fundación Honra; Claudia Tarud, Universidad de Los Andes.



Vivienda y Urbanismo

43.003 (familias en campamentos) y 484.822 (personas en hacinamiento). Personas que viven en campamentos o en hacinamiento alto o crítico.

Integrantes: Cristián Monckeberg Bruner, Ministro de Vivienda y Urbanismo; Sandro Solari, del sector privado; Sebastián Bowen, Fundación TECHO; Felipe Arteaga, Fundación Vivienda; Luis Valenzuela, Universidad Adolfo Ibáñez.



Justicia y Derechos Humanos

6.656 niños, niñas y adolescentes (NNA) en residencias bajo sistema de protección del Sename

Integrantes: Hernán Larraín Fernández, Ministro de Justicia y Derechos Humanos; Luis Enrique Yarur, del sector privado; Tere Izquierdo, Mesa de residencias COS; Osvaldo Larrañaga, Pontificia Universidad Católica de Chile.



Desarrollo Social

161.000 adultos mayores y personas con discapacidad con dependencia que viven solos o institucionalizados pertenecientes al 40% más pobre

Integrantes: Alfredo Moreno, Ministro de Desarrollo Social; Lázaro Calderón, del sector privado; Consuelo Moreno, Oportunidad Mayor; Cristián Glenz, Cottolengo; Rosita Kornfeld, Pontificia Universidad Católica de Chile.



Educación

72.788 niños, niñas y adolescentes (NNA) entre 5 y 18 años que no asisten a un establecimiento educacional

Integrantes: Marcela Cubillos Sigall, Ministra de Educación; Roberto Angelini, del sector privado; Liliana Cortés, Fundación Súmate (Hogar de Cristo); Francisco Gallego, Pontificia Universidad Católica de Chile.



Mesa de Interior y Seguridad Pública

692.986 personas con consumo problemático de alcohol y/o drogas

Integrantes: Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública; Ignacio Cueto, del sector privado; Carlos Vöhringer, Paréntesis (Hogar de Cristo); Ana Luisa Jouanne, Corporación La Esperanza; Eduardo Valenzuela, Pontificia Universidad Católica.



Educación

4.910.889 personas mayores de 18 años que no se encuentran estudiando y no han completado los 12 años de escolaridad

Integrantes: Marcela Cubillos Sigall, Ministra de Educación; Claudio Melandri, del sector privado; Rafael Moyano, Corp GMas Escuelas del Cariño; Javier Morales, Crece Chile; Fernando Martínez, Instituto Profesional AIEP.



Salud

11.087 personas en listas de espera (con garantía de oportunidad vencida) del programa AUGE GES

Integrantes: Emilio Santelices Cuevas, Ministro de Salud; Cristián Arnolds, sector privado; Pablo González, Universidad de Chile.



Interior y Seguridad Pública

2.368.029 personas en hogares donde uno de sus integrantes declara haber presenciado continuamente en el último mes: i) tráfico de drogas o ii) balaceras o disparos

Integrantes: Andrés Chadwick Piñera, ministro del Interior y Seguridad Pública; Bernardo Matte, sector privado; Javier Morales, Junto al Barrio; David Ordenes, Corporación La Caleta; José Tomás Vicuña, SJM; Lucía Dammert, Universidad de Santiago de Chile.



Trabajo y Previsión Social

425.487 personas mayores de 18 años desempleadas y buscando trabajo por 3 meses o más, o que no cuentan con contrato laboral, pertenecientes al 40% más pobre de la población

Integrantes: Nicolás Monckeberg Díaz, ministro de Trabajo y Previsión Social; Bernardo Larraín, Sofofa; Gustavo Donoso, Red Forjar; Andrea Repetto, Universidad Adolfo Ibáñez.



Desarrollo Social

234.347 familias en que uno o más de sus integrantes presenta dependencia moderada o severa, pertenecientes al 40% más pobre

Integrantes: Alfredo Moreno, ministro de Desarrollo Social; Daniel Hurtado, Caja Compensación Los Andes; Niniza Krstulovic, Fundación Cerro Navia Joven; Alejandra Valdés, Cottolengo; Daniela Alburquerque, Universidad de Santiago de Chile.



Desarrollo Social

12.416 personas en situación de calle

Integrantes: Alfredo Moreno, ministro de Desarrollo Social; Sergio Cardone, sector privado; Fernando de Peña, sector privado; Loreto Ramírez, Hogar de Cristo; Ignacio Irarrázaval, Pontificia Universidad Católica de Chile.



Desarrollo Social

12.416 personas pertenecientes a pueblos indígenas en el 40% más pobre

Integrantes: Alfredo Moreno, ministro de Desarrollo Social; Cristián Goldberg, sector privado; Juan Sutil, sector privado.



Justicia y Derechos Humanos

100.000 personas en el Sistema Penitenciario sin acceso a programas de rehabilitación y capacitación

Integrantes: Hernán Larraín Fernández, ministro de Justicia y Derechos Humanos; Sergio Torretti, sector privado; Gonzalo Miralles, Mas R - Proyecto B.



Transporte y Telecomunicaciones

1.495 localidades sin conexión a internet

Integrantes: Gloria Hutt Hesse, ministra Transporte y Telecomunicaciones; Carola del Río sector privado; Pelayo Covarrubias, País Digital; José Miguel Piquer, Universidad de Chile.