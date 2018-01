PPD arremete en contra del ex ministro de Hacienda Felipe Larraín tras polémica con Banco Mundial

Actualidad

Sigue la polémica tras las declaraciones del economista jefe del Banco Mundial. Ahora, el PPD arremetió en contra del ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a quien acusó de cómplice pasivo por no informar al gobierno ni a la población del cambio en la metodología del ranking Doing Business y que afectó a Chile.



"No advirtió al gobierno de Chile ni a la población del cambio de indicadores y el impacto que eso podría tener y junto con eso, al aprobarlo y ver que Chile descendía 20 puestos del ranking, no lo explicitó conociendo que esto efectivamente ocurría y lo ocultó hasta que el propio economista jefe lo hizo", afirmó el Presidente del PPD, Gonzalo Navarrete.



Además, el timonel de la colectividad descartó que las reformas implementadas en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet fueron las causantes de los problemas en la economía del país, tal como lo reiteró en diversas ocasiones Felipe Larraín.



"Aquí al menos hay un área que coloca en duda una afirmación reiterada, majadera y política en torno a que los problemas del crecimiento, empleo e inversión en Chile tienen que ver con las reformas, cosa que creo queda totalmente descartada al conocer los informes de la OCDE y del Banco Mundial, con este cambio en las metodología, de la cual al menos hubo complicidad pasiva de aquellos que participaron como el ex ministro de Hacienda", sostuvo enfáticamente tras la salida del Comité Político en el Palacio de La Moneda.