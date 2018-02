Presidenta Bachelet cierra primer día en Japón condenando proliferación nuclear en Corea del Norte

Actualidad

La máxima autoridad chilena expresó que durante la reunión abordaron la conveniencia de profundizar los procesos de degravación arancelaria, lo que incorporará productos que no estaban en el acuerdo original.

Luego de una serie de actividades en la ciudad de Tokio en Japón, la presidenta Michelle Bachelet culminó su primer día de visita con una reunión con el primer ministro Shinzo Abe, en Kantei, residencia oficial de la autoridad japonesa. Del encuentro, ambas partes compartieron su rechazo al complejo modo en que Corea del Norte ha llevado a cabo su política nacional.

"Analizamos con mucho detalle las realidades de los países en las regiones a las que pertenecemos", comentó la jefa de Estado tras el encuentro, especificando que respecto al continente asiático, pusieron especial énfasis en los desafíos que plantea Corea del Norte, destacando la firme posición de ambas partes "a favor del desarme y la no proliferación nuclear, materias en las que Japón y Chile mantenemos una permanente cooperación y la enérgica condena de Chile frente al tipo de situaciones que hemos vivido y hemos visto en los últimos tiempos".

No solamente Asia fue parte de la conversación. La gobernante chilena también expresó su preocupación por ciertas naciones de Latinoamérica, "y por sobre todo de algunos países que están tratando de conseguir la paz o conseguir una mayor estabilidad política", afirmó, para luego precisar que al Primer Ministro le han "explicado el rol que Chile ha jugado en este contexto".

Respecto a los temas comerciales, la máxima autoridad chilena expresó que durante la reunión abordaron la conveniencia de profundizar los procesos de degravación arancelaria, lo que incorporará productos que no estaban en el acuerdo original. Este tema se verá reflejado en la próxima suscripción del Comprehensive and Progressive Agreement for Transpacific Partnership, el que contempla un calendario de desgravación progresiva.

Previamente, la presidenta participó del Encuentro Empresarial Chile - Japón, donde valoró la apertura comercial que ha sostenido Chile durante los últimos años y las alianzas estratégicas con otros países de la región.

Durante la misma cita, el presidente del Capítulo japonés del Comité Empresarial Chile - Japón, Juan Eduardo Errázuriz, extendió unas palabras a los presentes, donde destacó la relevancia de que ha adquirido Chile a nivel comercial en el extranjero, extendiendo una invitación a los empresarios japoneses presentes de que observaran con sus propios ojos las ventajas comerciales que presentaba nuestro país.

Para mañana, la Presidenta Bachelet visitará el Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki y firmará el libro de visitas en el Memorial por las víctimas.