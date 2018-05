Presidente asiste hoy a cuenta pública del Contralor

Actualidad

Esto se suma a la polémica sobre el nuevo requerimiento presentado por el PS, respecto del viaje al exterior del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, con platas fiscales para participar en un encuentro de ex alumnos de la Universidad de Harvard.

A las 10:00 de esta mañana el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, realizará su cuenta pública correspondiente al año 2017, y será el momento de su primer encuentro cara a cara con el Presidente, Sebastián Piñera, quien asistirá a la cuenta luego que dejara sin efecto la nominación de su hermano Pablo Piñera como embajador en Argentina, aduciendo que el plazo de seis meses que se estimaba se tomaría Contraloría para resolver la impugnación del Partido Socialista (PS) por nepotismo, no era compatible con la prontitud que se requiere de un representante en Buenos Aires.

