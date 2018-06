Actualidad Presidente compromete para 2026 funcionamiento de tres nuevas líneas de Metro En su discurso, señaló que nuevos trazados, en paralelo al Río Mapocho, por La Florida, La Pintana, sumado a una extensión de la Línea 4, agregará 57 kilómetros a la red. Uno de los cinco anuncios realizados por el presidente Sebastián Piñera, fue el cambio de nombre del Transantiago, que pasará a llamarse Sistema Tercer Milenio, como había adelantado durante su campaña. Este sistema tendrá a Metro como eje estructurante. El presidente comrpometió que a 2026 habrá tres nuevas líneas y una extensión funcionando, lo que sumará 57 kilómetros a la red de metro subterráneo. "Iniciaremos las obras para que el año 2026, a través de la nueva Línea 7 paralela al Río Mapocho, la 8 por La Florida, la 9 a La Pintana y la extensión de la Línea 4, desde Puente Alto, pasando por el Hospital Sótero del Río y llegando hasta Bajos de Mena", dijo al momento de explicar que esto permitirá llegar a cinco comunas donde no hay cobertura. El presidente dijo que una vez que esto esté operativo, el 50% de la población de Santiafo podrá caminar desde su hogar a una estación de Metro, aunque no especificó la distancia promedio a la que se refería. Finalmente dijo que habrá una Línea 0, que buscará integrar el sistema de bicicletas con Metro, para aumentar la cobertura. Respecto al sistema de transportes capitalino, agregó que "avanzaremos decididamente hacia buses y taxis eléctricos, más económicos y menos contaminantes y ruidosos". Noticias Relacionadas Actualidad Educación: Piñera anuncia Sistema Único de Crédito sin intervención de la banca privada Actualidad Infraestructura: nuevas pistas por ruta 5, extender Carretera Austral y red de fibra óptica para conectar con Asia Actualidad Ley Reservada del Cobre: Piñera anuncia nuevo sistema con fondo especial para emergencias

