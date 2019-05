Presidente de la Sofofa llama a “revertir crisis de confianza” al iniciar su nuevo período

Actualidad

"La principal reforma estructural que debemos acometer es aquella para bajar ese impuesto que se llama desconfianza", dijo el dirigente en el marco de la asamblea anual de socios de la entidad.

Un llamado a "revertir la crisis de confianza" que se extendido en el país hizo esta tarde el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), en el marco de la asamblea anual del gremio en que fue confirmado en el cargo por un segundo período luego que recibiera la votación mayoritaria en la elección de consejeros que concluyó el martes.

Junto con dar la bienvenida a los nuevos consejeros -29 además de su persona-, el dirigente sostuvo que "la principal reforma estructural que debemos acometer es aquella para bajar ese impuesto que se llama desconfianza".

Lo anterior, dada la "profunda preocupación que muchos tenemos por el Chile actual, y más específicamente por el deterioro de la cancha donde transcurre lo público".

Larraín dijo la inquietud nace, entre otros aspectos, desde la política, una que "nos da muestras diarias de sus dificultades para procesar racionalmente la complejidad de la sociedad actual (medidores), o desplegándose polarizada antes de siquiera comenzar a discutir un proyecto de ley en el parlamento (...) Una política que a ratos escuchan más la estridencia del que grita, que la reflexión del que piensa, lo que incluso termina condicionando a aquellos jugadores que quizás quisieron poner la pelota sobre el piso para analizar las reformas racionalmente. Una política que incluso con argumentos manifiestamente falaces, pone en duda iniciativas que fortalecen la multilateralidad y el libre comercio global, como es el TTP; o que en materias regulatorias muchas veces reduce todo a una consigna, como es el caso de "No más AFP"".

Para el dirigente el panorama no es más alentador cuando se revisa el estado de instituciones muy relevantes para el país. "Un Ministerio público que hace noticia por sorprendentes acusaciones cruzadas de corrupción entre fiscales, o los casos de influencias indebidas y prevaricación que se investigan en algunas cortes; casos de millonarios desfalcos de recursos públicos en nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad; o la actual situación de emblemas de la educación pública, como es el caso del Instituto Nacional, reducido hoy a un símbolo de la violencia".

Barreras informales al desarrollo

En el contexto netamente económico, el presidente de la Sofofa advirtió lo que llamó "barreras informales al desarrollo" como causa de la aparente dificultad para mover la aguja del crecimiento potencial".

¿A qué me refiero? Se preguntó el dirigente. Y respondió: "A una multiplicidad de manifestaciones que obstaculizan nuestro camino al desarrollo. No a las comunidades que legítimamente levantan objeciones a proyectos de inversión, sino al intermediario que instrumentaliza a esa comunidad para obtener beneficios económicos para sí mismo. No a la ONG que logra detener el avance de un proyecto por razonables cuestionamientos medio ambientales, sino a aquél activista que, disfrazado de ambientalista, se opone defendiendo intereses que no coinciden con el interés general de Chile".

Adicionalmente, hizo alusión al "empresario inescrupuloso, que a sabiendas del daño que producirá, no sólo material sino también reputacional, descuida sus obligaciones para acortar el camino o lograr una mayor ganancia; contribuyendo a la suspicacia y sospecha contra la mayoría de aquellos que sí hacen las cosas bien a día a día".

Al final de sus reflexiones, Larraín les pidió a los presentes a llegar a "nuestras empresas con una decisión. La de preguntarnos cómo enfrentar nuestro rol de empresarios en lastres dimensiones expuestas para mejorar el espacio de lo público. Primero, nuestro rol en conectar el ADN de nuestras empresas con sus diversosstakeholders. Segundo, nuestro rol en mover a las empresas a esos nuevos espacios sociales, medio ambientales y de innovación que demandan de nuestras capacidades empresariales. Finalmente, pensar en cómo asumir un rol en mejorar nuestro marco institucional y regulatorio. Es en definitiva, pensarnos no sólo como generadores de valor privado, sino que también de valor público".