Presidente de Sofofa respalda proyecto para resguardar infraestructura crítica

Gremio industrial realizará hoy su tradicional consejo general y en ese marco se analizará el debate constitucional.

Como una "buena iniciativa" calificó ayer el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín, el proyecto anunciado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, en orden a facultar a militares para resguardar infraestructura básica crítica en el país.

"Instrumentos como este que están disponibles en muchas democracias desarrolladas, deben ser analizados seriamente, me parece correcto", dijo el dirigente, junto con advertir que su aplicación se debe dar en "situaciones excepcionales, donde es importante resguardar cierta infraestructura crítica, de forma tal de que los Carabineros estén más focalizados en el orden público, en la protección de las personas".

Larraín afirmó que se trata de una "complementariedad muy necesaria, y no es una cosa única de Chile, esto existe en Francia y en muchos países".

Si bien sinceró no conocer el detalle de la propuesta, recalcó que el debate debe darse al interior del mundo político. "Cada sector -acotó- político tendrá que enriquecerla, complementarla, tendrá que eventualmente criticarla, pero lo que no se comprende es que no se aborde con prontitud".

Larraín abordó el tema luego de participar en una reunión con el mandatario junto al foro trabajadores-empleadores que lidera la CPC, y tras dicho encuentro también adelantó la estructura que tendrá el consejo general que en la jornada de hoy realizará el gremio, en donde el foco estará en el debate constitucional.

"Queremos escuchar a los consejeros, las inquietudes, las preocupaciones, que son muchas. Invitamos a dos personas. Lucas Sierra, que nos dará una mirada del proceso constituyente y a Jorge Navarrete, que dará una opinión del momento político", precisó.

Reunión con Piñera

Con respecto a la reunión con el presidente Piñera, el líder de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alfonso Swett, reiteró un llamado a la paz.

"La violencia es algo que nos tiene extremadamente preocupados. Cuando se está incendiando un almacén se está incendiando la historia y la fuente de trabajo de una familia, cuando se está incendiando un supermercado se están incendiando muchísimos puestos de trabajo", lamentó el dirigente.

Las declaraciones del titular de Economía, Lucas Palacios, fueron en la misma línea. "La violencia hoy significa desempleo. La violencia tiene una cara humana que está sufriendo, que tiene dolor y miedo de poder perder su trabajo. Por lo tanto, esto se transforma también en un drama humano", expuso la autoridad.