Presupuesto: nudos serán programas mal evaluados, gratuidad y regiones

Ejes del proyecto se presentarán a más tardar mañana, mientras recién el martes los legisladores tendrán el contenido a su disposición.

El proyecto de ley de Presupuestos 2019, el más austero de los últimos ocho años, continúa generando reacciones en el Congreso, en medio de las dudas de los parlamentarios tras la cadena nacional del martes en el que el presidente Sebastián Piñera dio pocas pistas sobre el desglose de la propuesta.

Desde ya, ad portas de que el Ministerio de Hacienda informe los detalles del texto -lo que ocurrirá a más tardar mañana-, los parlamentarios vislumbran cuáles serán los principales nudos que se tomarán el debate fiscal entre octubre y noviembre.

Bancadas transversales identifican como las grandes dudas qué ocurrirá con los programas mal evaluados de cara al ejercicio 2019; la gratuidad para la educación superior el próximo año; los fondos que se destinarán a las regiones -el ministro Felipe Larraín aseguró que todas las zonas verán alzas en sus erarios-; el rol de la inversión pública en el diseño presupuestario; los dineros para la reforma previsional; y los recursos para reducir el déficit operacional y ampliar la red hospitalaria.

El diputado DC y presidente de la comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini, asegura que como bancada estarán “alertas” a cualquier recorte en los programas sociales, ya que la Dirección de Presupuestos evaluó de manera negativa iniciativas como la Beca de Apoyo a la Retención Escolar, Chile Indígena, el Plan de Ingreso de Especialidades Médicas y el Plan Nacional contra el Narcotráfico: “Suponemos que viene eliminación o recorte de muchos de esos programas”, advierte.

El parlamentario socialista de la comisión de Hacienda, Marcelo Schilling, coincide en la línea de que “queremos conocer en detalle cuál es la evaluación que hizo la Dipres para calificar como de bajo desempeño esos programas”.

“Pensiones también será un tema relevante, ya que no solo analizaremos con detalle los recursos para la reforma previsional, sino también la rebaja en las pensiones de gracia que anunció el gobierno”, dice.

El jefe de bancada PC e integrante de la comisión de Hacienda, diputado Daniel Núñez, asegura que los dineros destinados a las regiones serán un foco de análisis especial, principalmente las zonas más pobres y que “requieren inversión pública”.

“No queremos encontrar con una política de recortes que tengan un alto costo social. Vamos a solicitar que se cumplan los compromisos con respecto a la gratuidad en la educación superior”, señala.

Por el lado del oficialismo, el diputado RN Alejandro Santana, plantea que se buscará asegurar un nivel de inversión pública en infraestructura y salud que “permita generar mayor actividad económica”.

En tanto que el parlamentario de la UDI, Guillermo Ramírez, señala que priorizarán una mayor “eficiencia y austeridad” en el gasto público, “lo que significa controlar el gasto en los programas mal evaluados y que no han dado resultados. No hay que tenerle miedo a quitarle plata a aquellos programas ineficientes”.

Ejecutivo se despliega para rechazar críticas por austeridad

El gobierno salió ayer a contener las críticas de la oposición al proyecto de Presupuestos 2019, el que contempla el alza del gasto público más bajo en ocho años.

La ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, respondió que el erario es "responsable" y se "hace cargo" del mayor déficit fiscal heredado desde el gobierno anterior.

Con la oposición fue tajante: "Conozcan el proyecto, nadie se puede negar en la oposición a abordar los problemas que tienen los chilenos y el fortalecimiento de la clase media y me imagino que luego que muchos de ellos, de haber tirado la casa por la ventana en materia fiscal en el gobierno pasado, hoy no crean que debe haber responsabilidad".

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tras participar en un seminario del BID, calificó de "responsable" la propuesta fiscal, haciendo frente a las críticas de parlamentarios de la oposición que han criticado el acotado espacio de expansión del sector público.

"Este Presupuesto tiene dos características: va cumpliendo con el programa de gobierno del presidente Piñera, los énfasis del programa de gobierno están ahí, está la infancia, la seguridad, educación, los temas importantes de salud y están las regiones", aseguró la autoridad.

"Tenemos restricciones porque es indudable que si queremos reducir el déficit fiscal, si queremos que la deuda pública no siga creciendo o doblándose cada cuatro años, tenemos que moderar el crecimiento del gasto público".