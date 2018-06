Procesan a coronel por usar dineros del Ejército para viajes de placer a Disney, Punta Cana y España

Actualidad

El oficial del Ejército es acusado de defraudar al fisco en más de $ 21 millones

Foto referencial (Agencia Uno)

El oficial del Ejército Sergio Vásquez Undurraga, será procesado por defraudar al fisco en más de $ 21 millones en viajes de placer a Florida, Punta Cana y España.

Así lo determinó la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, a cargo del caso denominado "milicogate", quen sometió al militar a proceso en calidad de autor de cuatro delitos al fisco, según reveló la unidad de investigación de Radio BíoBío.

De acuerdo a la resolución, la magistrada acreditó que Vasquez Undurraga viajó en julio de 2012 para asumir como agregado militar en misión de Chile en Washington. Salió desde Santiago con su familia, pero antes de llegar a destino, estuvo diez días en Miami y recorrió Disneylandia, con cargo a los dineros castrenses.

Por este hecho, Rutherford estimó que el militar usó de manera ilegal más de US$ 16 mil dólares, que a la fecha de los hechos era una cifra superior a los $ 8 millones.

Cuando volvió a Chile en julio de 2013, Vásquez Undurraga lo hizo de nuevo. Esta vez, eso sí, no sólo incluyó a su familia, sino también a su suegra en un viaje a Punta Cana con todos los gastos pagados en un resort "all inclusive", durante siete días. No fue todo, apenas llegó al país, logró que la agencia de viajes Turavión -licitada por el Ejército- le devolviera US$ 5 mil por un supuesto exceso de equipaje.

En suma, la magistrada le agregó otros US$ 16.174 defraudados, poco más de $ 7.700.000 de la época.

Junto a este procesamiento, la ministra envió en marzo pasado un exhorto a Estados Unidos, para determinar el movimiento de los dineros que Vásquez Undurraga mantuvo en el Banco HSBC durante su estadía en el país del norte.

Cabe señalar que no es la primera vez que el uniformado es encausado por la justicia militar. A comienzos de 2017 la magistrada hizo lo propio, por el delito de enriquecimiento ilícito, pero la Corte Marcial revocó la determinación, argumentando que no había elementos suficientes para sostener la existencia de un aumento injustificado de su patrimonio.

Esto era una práctica común en el Ejército hasta hace un par de años, de una práctica común Y operaba así: la institución compraba los pasajes. El oficial concordaba con la agencia el cambio de destino y el sobrante se lo embolsaba para fines personales.

Vásquez Undurraga está detenido desde ayer en el Comando de Policía Militar de Peñalolén. En tanto, dos reconocidas operadoras turísticas serán investigadas por el Ministerio Público, ya que la propia magistrada envió los antecedentes.