Propuesta oficialista provoca retroceso en el diálogo por una nueva Constitución

Actualidad

El senador PPD Guido Girardi dice que la iniciativa de la derecha es inaceptable y que la oposición debería volver al origen, promoviendo la asamblea constituyente.

El oficialismo, representado por los timoneles de la UDI y RN, Jacqueline van Rysselbergue y Mario Desbordes, respectivamente, presentó hace pocos minutos su propuesta para avanzar hacia una nueva Constitución que contempla un 40% de parlamentarios y sin plebiscito de entrada, lo que llevó al senador Guido Girardi (PPD) a sostener que la derecha le ha dado un portazo al diálogo".

Según los dirigentes oficialistas podrían avanzar en un diseño en que además del 40% de parlamentarios, hubiera otro 40% de asambleístas y 20% de expertos. Ello sin plebiscito de entrada, sino uno ratificatorio.

No obstante, el senador Girardi estima que esta propuesta es inaceptable para la oposición en insistió en que la derecha le ha dado un portazo al diálogo, porque en vez de avanzar a retrocedido, ese portazo al dialogo significa que ahora no quieren plebiscito, quieren designar de una manera no democrática a los miembros de la asamblea".

Por lo cual adelantó que, desde su punto de vista, "no hay ninguna posibilidad, creo que tenemos que volver al mecanismo que nosotros hemos planteado y que es el que la ciudadanía desea, el de la asamblea constituyente" y reitera su postura de apoyar la consulta que los alcaldes están organizando para el 7 de diciembre.