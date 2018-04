Proyecto de migración amplía a más universidades facultad para revalidar títulos profesionales

Actualidad

Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, también precisó que los migrantes podrán acceder a beneficios fiscales tras acreditar una residencia regular de al menos dos años.

“Creemos que no solamente la Universidad de Chile está en condiciones de ser un agente que revalide los títulos, sino que también puede extenderse a otras universidades y sugerimos en el proyecto que sean universidades que tengan seis o más años de acreditación”. Con esas palabras el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, explicitó una de las indicaciones que incorporó el Ejecutivo al proyecto de Ley de Migración -ingresado en 2013-, la que apunta a ampliar la facultad de revalidación de títulos profesionales de ciudadanos extranjeros, que actualmente sólo recae en el Ministerio de Educación (Mineduc), el Ministerio de Relaciones Exteriores y la citada casa de estudios.

Al exponer junto al ministro del Interior, Andrés Chadwick, ayer ante la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, el personero resumió: “Nos hacemos cargo de la revalidación de títulos profesionales, ampliamos la facultad”.

El sistema de revalidación de títulos profesionales tiene por finalidad reconocer un título o grado obtenido en el extranjero, y permite a quien lo posee ejercer libremente su profesión en Chile.

En la actualidad, el sistema permite que el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Mineduc puedan revalidar aquellos títulos profesionales que hayan sido obtenidos en uno de los países con los que Chile ha celebrado tratados bilaterales o multilaterales, por ejemplo, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú, entre otros.

También se pueden aceptar los títulos profesionales obtenidos en Argentina y Ecuador debido a que Chile ha firmado acuerdos por este tema con ambas naciones.

Sin embargo, para aquellos países que no caben en las situaciones antes mencionadas, es la Universidad de Chile la encargada de realizar la revalidación caso a caso.

De aprobarse la modificación propuesta por el Ejecutivo, todas las casas de estudio que cuenten con más de seis años de acreditación podrán realizar revalidaciones.

Según detalló Ubilla, el proyecto “amplía la la facultad que hoy día tiene la Universidad de Chile para hacer un análisis caso a caso y entregamos esta facultad para que el Ministerio de Educación, por ejemplo, vía convenios pueda reconocer todos los títulos de una determinada carrera de una determinada universidad”, dijo.

Acceso a los beneficios fiscales

En su presentación, el subsecretario de Interior también señaló que los ciudadanos migrantes formalmente registrados en el país podrán contar con beneficios sociales de carácter fiscal luego de dos años de residencia en el país.

“En el acceso a beneficios de cargo fiscal se plantea igualdad de acceso que los ciudadanos nacionales respecto de aquellas prestaciones de seguridad social financiados en su totalidad con recursos fiscales, y se tendrá acceso a los dos años de residencia de forma regular”, señaló Ubilla, quien detalló que “estamos hablando de bonos”.

Este punto fue cuestionado en la presentación por la diputada socialista Daniella Cicardini, quien señaló que si un migrante se encuentra trabajando de forma formal y paga sus cotizaciones “no debería tener que esperar dos años para acceder a determinados beneficios”.

En relación a las condiciones laborales de los migrantes, Ubilla recalcó que en “los derechos laborales los extranjeros gozarán de igualdad de trato, la situación migratoria no limita las obligaciones del empleador. No porque exista un extranjero indocumentado o no regular el empleador va a dejar de tener las obligaciones que están establecidas en la legislación laboral chilena”.