Quiebre total en la Fiscalía: Carlos Gajardo y Pablo Norambuena presentan su renuncia al Ministerio Público

Actualidad

"A raíz de las decisiones que se han tomado" en torno a las investigaciones relativas a los casos Penta, SQM y Corpesca.

Carlos Gajardo y Pablo Norambuena en la Fiscalía Oriente. Agencia Uno

#EncuestaDF Tras la salida alternativa que le dio el Ministerio Público al senador Moreira ¿justificas la renuncia que presentaron los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena al Ministerio Público? — Diario Financiero (@DFinanciero) 19 de enero de 2018

Quiebre en la Fiscalía. De manera totalmente sorpresiva los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena presentaron su renuncia al Ministerio Público.

Ello debido a los desacuerdos con el fiscal nacional, Jorge Abbott, tras el curso que han tomado los casos Penta, Corpesca y SQM.

"A partir de las cosas que han sucedido nos parece que la decisión que deberíamos tomar es esta", dijo Carlos Gajardo.

"Hemos presentado nuestra renuncia a la fiscalía evidentemente a raíz de las decisiones que se han tomado en las causas que comenzamos a investigar en el equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad, me refiero a los casos Penta, SQM y Corpesca a partir de 2014", dijo Gajardo.

"Es un grupo de decisiones que se han adoptamos que nosotros no compartimos", complementó Pablo Norambuena.

Cabe recordar que ambos persecutores habían expresado su desacuerdo con la entidad que dirige Abbott por la salida alternativa que se le ofreció al senador Iván Moreira en el caso Penta. Gajardo, de hecho, expresó su desacuerdo a través de un tuit que citaba las declaraciones de Abbott.

"Hoy día observamos un cambio en la fiscalía que no concordamos, que no estamos de acuerdo y por lo tanto hemos tomado la decisión de no continuar en este cargo público que hemos desarrollado por años", comentó Norambuena esta mañana al llegar a la sede de la Fiscalía Oriente", afirmó Norambuena.

La renuncia de los fiscales se haría efectiva a contar del próximo 31 de marzo.