Reabren debate por elecciones de gobernadores regionales: Diputado RN pide al gobierno suspenderlas

Actualidad

Bajada: El autor del proyecto de resolución, Sebastián Torrealba, se encontró con el rechazo a su propuesta l interior de su propia bancada, aunque otro grupo lo respaldó.

La crisis está dando para todo. Al punto que el diputado Sebastián Torrealba (RN) anunció hoy un proyecto de resolución en que solicita al presidente Sebastián Piñera que suspenda las elecciones de gobernadores regionales, pues a su juicio el país no está en condiciones de gastar los recursos que ello implica. Sin embargo, desde su propia bancada encontró resistencia, lo acusaron de aprovechamiento de la crisis para revertir una medida que ha costado mucho impulsar.

La iniciativa fue suscrita por otros nueve diputados oficialistas en su mayoría de Renovación Nacional, aunque no está respaldado oficialmente por la bancada: Karin Luck, Aracely Leuquén, Francsico Eguiguren, Diego Schalper, Leopoldo Pérez, Andrés Celis, Cristóbal Urruticoechea y Luis Pardo; además del jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya.

La argumentación de Torrealba para sustentar su proyecto de resolución es que "es evidente que este Congreso, en un tiempo más, va a tener que dar una discusión respecto a la Constitución y tiene que darse dentro de esa discusión qué es lo que queremos como ordenamiento para nuestro país (...) y discutir con altura de miras si queremos los gobernadores".

Adicionalmente, planteó que no ha visto en las manifestaciones gente pidiendo que se elijan gobernadores, pero también argumentó que "solamente por el concepto de devolución de recursos en la ley de gobernadores se van a gastar $ 15 mil millones. Lo que queremos es más gasto social y no más gasto político; y, por lo tanto, esos recursos pueden ser utilizados en otras cosas".

Y a pesar de que es un proyecto de resolución lo más probable es que dadas las circunstancias, menos que nunca, tenga destino y que el presidente Sebastián Piñera no lo escuche. Ello, porque apenas anunciado, desde su propia bancada, el diputado Andrés Longton, no sólo salió al paso de la iniciativa como una mala idea, ya que en estos tiempos lo que se requiere "es más democracia", sino que también lo acusó de aprovecharse de una contingencia para evitar que se concrete la elección de gobernadores regionales.

"Creo que aprovechar una crisis social para instaurar una idea que, desde el punto de vista personal del diputado Torrealba, que es que él no está de acuerdo con la elección de gobernadores regionales y, aprovechar esa contingencia para dar un punto respecto su postergación me parece que es improcedente, sobre todo por aquellos que han luchado durante años y años para que esta elección fuera una realidad", argumentó el compañero de bancada de Torrealba, Andrés Longton, en contrario a la propuesta.

Por su parte, el presidente de la DC, Fuad Chahín, uno de los partidos que más ha empujado este proceso para que se concrete la elección de gobernadores regionales, aseguró que suspenderla sería generar menos democracia y que esta elección "es la solución no el problema".

No obstante de que se reabre el debate, lo que sí es cierto es que aún el gobierno no envía al Congreso la ley corta que debería corregir una serie de elementos que aún no están claros en la ley y que recién el martes se aprobó, en primer trámite en la Cámara, el proyecto que regula tanto el límite del plazo de propaganda como los límites del gasto electoral en la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores regionales.