Recuperación inclusiva, reformas y certidumbre jurídica: los temas que marcaron el encuentro de Marcel con los consejeros de Sofofa

Actualidad

El ministro de Hacienda expuso que hay cuatro grandes prioridades estratégicas: recuperación inclusiva, pacto tributario, reforma previsional y estabilidad e inclusión financiera.

Un ajetreado inicio tuvo el primer y esperado encuentro entre el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el Consejo General de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

Y es que el titular de las finanzas públicas fue invitado a exponer a la máxima instancia del gremio industrial, en el cual se reúnen sus 120 consejeros. Sin embargo, pese a que se trataba de una cita esperada por los empresarios, Marcel se sumó al evento con bastante retraso, lo que generó molestia entre algunos consejeros, ya que históricamente la cita parte a las 17:00 y por esperarlo su inicio se postergó en cerca de 40 minutos.

Sin embargo, el atraso no opacó la relevancia de la cita y el malestar de los empresarios duró poco. Y es que si bien el gremio durante la pandemia siguió realizando sus consejos generales, este fue especial, ya que se trató del primer encuentro totalmente presencial entre los consejos. De hecho, la última vez que el consejo general del gremio sesionó de manera presencial fue en enero de 2020, antes de que se decretara cuarentena en el país.

En la cita de ayer, el gremio decidió retomar la presencialidad para escuchar a Marcel hablar sobre las reformas emblemáticas para el gobierno (como la reforma tributaria, la previsional y el estado del mercado laboral) y la situación macroeconómica local.

Marcel, fiel a su estilo, llegó con una presentación al gremio, que se extendió por cerca de 40 minutos, en la cual comenzó abordando el escenario macroeconómico y las prioridades estratégicas.

Así, el jefe de la billetera fiscal comenzó su exposición abordando el escenario internacional, respecto al cual dijo que ha existido una rápida e histórica recuperación económica global, agregando que se espera que las principales economías moderen sus tasas de crecimiento.

Respecto a la inflación, dijo que su incremento es un fenómeno que se está viendo en diversas economías y no solo la local. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania fue otro de los temas tocados, respecto a esto, Marcel señaló que es un conflicto que ha impactado fuertemente en la cotización de materias primas, en particular sobre el petróleo y productos agrícolas.

Considerando estos factores, Marcel expuso ante el consejo que el alza de las tasas de política monetaria es algo que se continuará observando en diversos bancos centrales.

Con relación al escenario local, Marcel dijo que la economía ha mostrado fuertes señales de recuperación. "La economía llegó a su peak de expansión durante fines de 2021 y en los últimos meses ya habría comenzado una senda de ajuste en diversos sectores", dijo ante el consejo general.

Respecto al mercado laboral, el titular de Hacienda sostuvo que ha existido recuperación, pero que aún queda brechas por cerrar.

Cuatro ejes

Ya entrando a las prioridades del gobierno, Marcel expuso ante la Sofofa que hay cuatro grandes prioridades estratégicas: recuperación inclusiva, pacto tributario, reforma previsional y estabilidad e inclusión financiera.

Respecto a estos temas, Marcel dijo ante los consejeros que se busca avanzar con responsabilidad, y de la mano de bastante diálogo social, tal como han advertido otras autoridades.

Tras su exposición, fue el turno de los consejeros, quienes manifestaron sus inquietudes respecto a la reforma tributaria y algunos otros temas, como el derecho de propiedad y la reforma de pensiones, entre otras.

"Queremos colaborar para ver cómo la autoridad puede volver a establecer el orden y yo creo que todos tenemos que contribuir. Pero es importante que la reforma tributaria también permita dinamismo y poder aumentar la inversión, la innovación, importante el crecimiento que es relevante para generar recursos para poder cumplir con todos estos derechos sociales", dijo el titular del gremio, Richard Von Appen.

Acogida de empresarios

La consejera Andrea Tokman también realizó un balance positivo de la exposición. Y aseguró que no hubo temas tabú. "Quedé con una sensación de confianza, por su experiencia, por su forma de presentar ideas y de encarar preguntas. Algunas no eran tan fáciles, y las contestó todas, de una forma que genera una confianza bien particular y eso se agradece".

Matías Concha realizó un balance similar, y agregó que Marcel "más allá de dar una exposición recogió planteamientos".

Francisco Ruiz-Tagle, consejero representante de CMPC, dijo que se trató de "una muy buena exposición, muy buena disposición a escuchar al empresariado. Tenemos muchos desafíos en Chile en diversas materias, y hay que escuchar", sostuvo.