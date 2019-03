Reforma tributaria: Asech plantea subir tope de ventas para Cláusula PYME

Actualidad

Propone que la Dedecon sea independiente de Hacienda y que algunas empresas se eximan del Impuesto Digital.

Un documento para perfeccionar el proyecto de reforma tributaria remitió la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, siendo una de las principales propuestas aumentar de 50 mil UF anuales a 100 mil UF anuales el tope de ventas para ingresar a la denominada Cláusula PYME.

El gremio aclara que más de 150 mil sociedades que hoy pagan un impuesto corporativo de 27% en el régimen semi integrado lograrán bajar a 25% al migrar a dicho sistema.

Otra idea del gremio es fijar una tasa diferenciada de impuesto corporativo a medida que las PYME crezcan en su facturación. Así, sugieren que una vez que la PYME supere las 10 mil UF de ingresos anuales o dejen de cumplir las condiciones para estar exentas de impuestos, ingresen a un régimen progresivo en base a sus ventas, en el que las compañías que facturen entre 10 mil UF y 25 mil UF tributen con una tasa de 10%; entre 25 mil UF y 50 mil UF, con un 15%; y de 50 mil UF a 100 mil UF, 20%.

En esta línea, solicitan la exención de impuesto para el inicio o formalización de un emprendimiento por un período máximo de cinco años y mientras sus ingresos anuales sean menores a 100 mil UF.

Los otros cambios

Respecto a la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), Asech propone que se asegure la independencia del nuevo organismo, que será dependiente de Hacienda.

Sobre la obligación de llevar toda la documentación a formato electrónico, incluyendo las boletas afectas a IVA, se sugiere evaluar la “voluntariedad” para los primeros años o según tope de ventas para los micro y pequeños contribuyentes.

En cuanto al Impuesto a los Servicios Digitales (ISD), apuntan a mantener en 10% el gravamen solo para los servicios digitales cuando son de entretención: “Pero existen plataformas digitales que son ocupadas por las PYME para sus negocios y esas no debieran pagar impuestos”, solicitan.

Entre otros puntos, apuntan a que no se use el IVA crédito de las facturas no pagadas, perfeccionar el 14 ter -con una norma transitoria de un año para que las empresas migren desde renta atribuida- e incentivos para que las PYME inviertan en I+D, como beneficios tributarios.

“En la reforma anterior se incorporaron aspectos positivos recogidos en el régimen simplificado o también llamado articulo 14 ter A. Sin embargo, hoy estos beneficios no se entienden y son pocos utilizados por las PYME. Con esta reforma la idea es que entren automáticamente a este régimen, por tanto, el 100% de ellas se beneficiaría del sistema”, señala el director de Asech y creador de AVLA, Diego Fleischmann.

Apoyo a legislar

Fleischmann señala que como gremio “es vital aprobar la idea de legislar” del proyecto: “Esta modernización en la tributación es necesaria para las PYME y emprendedores de Chile, pues simplifica el sistema tributario actual. Los emprendedores se enfrentan a los desafíos diarios en sus negocios y no puede ser que un obstáculo sea entender el sistema actual”.

PYME ratifican apoyo a idea de legislar el proyecto

El respaldo de parte de diversas instancias gremiales del mundo PYME recibió ayer el Gobierno en medio de las negociaciones que lleva adelante con la oposición para lograr que se apruebe la idea de legislar en el proyecto de modernización tributaria.

Así, hasta las oficinas del Ministerio de Economía llegó un grupo de dirigentes de distintos gremios que agrupan a más de un millón de pequeñas y medianas empresas para sostener una reunión con el ministro de Economía, José Ramón Valente, y los coordinadores del área tributaria del Ministerio de Hacienda, Carolina Fuensalida y Manuel Alcalde.

"Lo que hemos escuchado de los gremios PYME es que este es un proyecto que bien vale la pena aprobar en su idea de legislar, que bien vale la pena apoyarlo en esta etapa", dijo Valente.

El presidente de Conapyme, Marcos Carter, expresó su deseo de que tanto autoridades como oposición "se coloquen de una vez por todas a legislar este proyecto".