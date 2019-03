Reforma tributaria: Micco pide separar en dos el proyecto y cuestiona nuevos datos de Hacienda

Actualidad

En masiva jornada de audiencias en la Cámara de Diputados, Bernardo Fontaine pidió a los parlamentarios aprobar la idea de legislar de la iniciativa, mientras que Jorge Hermann argumentó que el proyecto es “pro PYME”. Abogados valoraron cambios a la Norma Antielusión.

La de hoy es una de las últimas audiencias para que los expertos analicen el proyecto de reforma tributaria, a medida que el gobierno y la oposición se encuentran en conversaciones para votar la idea de legislar para la semana del 18 de marzo.

En la jornada exponen en el Congreso el exsubsecretario de Hacienda del anterior gobierno, Alejandro Micco, el economista Bernardo Fontaine, el director de Hermann Consultores, Jorge Hermann, el socio de PwC Francisco Selamé y los docentes de Derecho de la U. Católica Jaime del Valle y Cristián Boetsch.

Micco fue el más duro en su análisis, enfocándose en las nuevas cifras que mostró la semana pasada Hacienda, cuando redujo de US$ 1.100 millones a US$ 1.000 millones su proyección para la recaudación por boleta electrónica, y reveló los US$ 39 millones de impacto fiscal que implicará la nueva categoría de gastos aceptados para la renta.

"Se requiere un análisis mayor en el tema de los gastos aceptados, ya que US$ 39 millones parece muy poco, considerando que los gastos rechazados ascienden a más de US$ 700 millones", aseguró el docente de la U. de Chile.

El experto señaló que para "avanzar" en la tramitación deben resolverse una serie de "dudas", como por ejemplo respecto a la recaudación de la boleta electrónica. Inclusive, recomendó al Ejecutivo dividir en dos partes el proyecto, recordando lo hecho por el Mineduc en Admisión Justa.

"Se puede seguir el ejemplo de la ministra Marcela Cubillos, que separó el proyecto de ley para avanzar en los temas en que había mayor consenso", aseguró.

Hermann, por su parte, calificó como "pro PYME" la propuesta del gobierno, ya que "se hace cargo de una realidad evidente: el fracaso del actual régimen 14ter, que más que ayudar limitaba el avance de la PYME".

"Además, la integración tributaria es positiva ya que es un acierto para fomentar la inversión. La Cláusula PYME va por el camino correcto y el Defensor del Contribuyente nivela la cancha entre el SII y las PYME", recalcó el economista.

Fontaine puso el foco en la integración parcial aprobada en el gobierno anterior, la que calificó como "injusta", ya que a un mismo nivel de ingreso un empleado tendría una carga de 35% y un emprendedor 44,5%.

"La reintegración mejora la progresividad a pesar de que el sector de mayores ingresos recibe una rebaja importante", aseguró. Se apoyó en números del Servicio de Impuestos Internos (SII), que dan cuenta de que del total de las empresas beneficiadas con la integración, 173 mil son micro, pequeñas y medianas, mientras 11 mil son grandes compañías.

"Mi conclusión es que corresponde legislar sobre la reforma, ya que la reintegración es más justa, simple e incentiva la inversión. Además, la Cláusula PYME es una importante mejora para ellas", cerró.

Los análisis legales

Selamé valoró la nueva categoría de gastos aprobados para producir la renta, argumentando que antes de la reforma había una "ampliación desmedida del gasto rechazado".

"Se requieren leyes claras como factor fundamental. También, se necesita un esfuerzo legislativo para procesar la reforma y mejorar la legislación tributaria", dijo el ejecutivo de PwC.

Del Valle y Boetsch, en tanto, valoraron los cambios a la Norma General Antielusión, la que "otorga mayor certeza sobre su sentido y alcance, lo que beneficiará a los contribuyentes".

"Es altamente probable que con estos ajustes la norma no solo tenga un efecto disuasivo, sino que derechamente comience a ser aplicada por el SII y los tribunales", concluyeron.