Requerimiento ante el TC por designación de Zaldívar podría fracasar

Actualidad

El requerimiento ante el Tribunal Constitucional anunciado por el diputado exDC René Saffirio por la designación del senador Andrés Zaldívar (DC) para integrar el Consejo de Asignaciones Parlamentarias podría no ver la luz, debido a que quienes votaron en contra no están disponibles para suscribir el documento para no profundizar la crisis en la NM.

Saffirio explicó que aún se encuentra elaborando el texto, porque “es un tema jurídico, complejo, estamos en una etapa legislativa bien agitada, y requiere estudio, no es presentar cualquier cosa”. No obstante, también admitió que el proceso de recabar las firmas será complejo, por lo que se infiere que el documento podría no llegar al TC. “He recibido negativas de parte de algunos miembros de comités.

Creo que va a ser difícil reunir las nueve firmas que faltan”, dijo, señalando que uno de los argumentos es que no firmarán “porque están en plena negociación de la mesas que van a presidir la Cámara en los próximos cuatro años y las comisiones” y porque “hay un partido de la Nueva Mayoría que rompió las conversaciones y dijo vamos a negociar con el otro bloque, producto del voto y el cuestionamiento que se hizo al senador Zaldívar”.