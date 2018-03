Ricardo Lagos por propuesta de Guillier de transar “territorio por territorio” con Bolivia: "Por favor, seamos serios"

Actualidad

El expresidenciable planteó que lo que corresponde en este caso es transar "territorio por territorio con soberanía. Eso es lo que planteó Pinochet. Lo hemos planteado todos".

El exmandatario Ricardo Lagos Escobar se refirió de forma tajante sobre la propuesta de "compensaciones territoriales" que dio el exsenador y presidenciable Alejandro Guillier para zanjar el conflicto marítimo entre Bolivia y Chile.

"Pero qué quiere que le diga, cuando un señor que lo van a nombrar una opción, empieza a decir que cambia territorio por no sé qué. Por favor, seamos serios", dijo Lagos tras participar de una reunión con un representante de la oposición venezolana.

Los comentarios de Guillier toman peso ya que él junto a otros congresistas de distintos partidos políticos viajarán hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, y la delegación que representará al país en los alegatos por la demanda marítima de Bolivia contra Chile.

Quien también participa de este viaje es Ricardo Lagos Weber, hijo del expresidente, quien también se mostró crítico a las declaraciones de Guillier.

"Lo voy a decir diplomáticamente: mal. No viene al caso, yo creo que tenemos que ponernos más grandes en esto y lo digo bien respetuosamente. No entendí la oportunidad de hacer estas declaraciones, vamos a ir un grupo de parlamentarios y vamos a defender la posición de Chile: que como país no le debemos nada a Bolivia desde el punto de vista jurídico", dijo el parlamentario al diario La Segunda.

Otros congresistas que viajarán son: Isabel Allende (PS), Andrés Allamand (RN), Felipe Kast (Evo), Issa Kort (UDI), el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Jorge Pizarro, además del excanciller José Miguel Insulza.

En entrevista con CNNChile, Guillier sostuvo que "este es un tema de intereses comunes. A Chile le conviene, a Bolivia también. ¿Cuál es la fórmula?", y añadió que "siempre hemos estado de acuerdo en buscar soluciones, pero con compensaciones territoriales de manera que Chile no pierda patrimonio territorial ni marítimo".

Finalmente sostuvo que para él, lo que corresponde en este caso es transar "territorio por territorio con soberanía. Eso es lo que planteó Pinochet. Lo hemos planteado todos".