Ricardo Paredes: "El Sistema de Financiamiento Solidario será una bomba de tiempo”

El proyecto de educación del gobierno, que se discute en el Parlamento, perjudicará a las instituciones en gratuidad, dice el economista y rector de DUOC-UC.

Desde enero de 2015 es rector del DUOC-UC, un instituto profesional que tiene unos 103.000 alumnos. ¿Es mucho 103.000 alumnos? “Un 10% de la educación superior en el país”, explica el rector Ricardo Paredes, ingeniero comercial y magíster en Economía de la Universidad de Chile –fue decano de la FEN entre 1998 y 2002– y Master of Arts y Doctor en Economía de la Universidad de California. Su oficina está en el piso 14 de ese inmenso edificio ubicado en Eliodoro Yáñez con Antonio Varas. Desde los ventanales de su despacho es posible observar la ciudad y hasta las construcciones altas de Providencia se ven pequeñas. El DUOC-UC es una institución gigante –como lo simboliza su edificio– y el rector ejemplifica: ni la suma de los estudiantes de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica llegan a los 103.000 del instituto profesional que dirige. “Sólo el campus de Maipú tiene 10.000, lo que supera a la cantidad de alumnos de la Universidad de Los Andes, por ejemplo”, relata Paredes, a primera hora de un día de semana, cuando la casa de estudios está en plena ebullición: gente que sube y baja en los ascensores llenos, los patios totalmente poblados. El alumnado del DUOC-UC –describe, el rector–, “tiene una particularidad que no observas en ninguna otra institución del país: prácticamente, tenemos un 10% de los estudiantes de cada decil. Es como una fotografía de Chile”.

Es una institución de calidad, dice: “En 2017 ratificaron la acreditación máxima por 7 años”, señala Paredes. Se encuentra en esta condición como la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Concepción. “Pensamos que la formación técnica es necesaria para Chile y diferenciada de la universitaria. La educación técnica no es peldaño para universitaria, sino un complemento”, opina Paredes, que cuenta que los estudiantes tienen serios problemas para financiar sus estudios de perfeccionamiento. “Becas Chile no financia postgrados de carreras sin licenciatura”.

–¿Es cierto lo que se repite hace años en el país, que sobran universitarios y faltan técnicos?

–“Esta idea de que faltan técnicos y sobran universitarios es gruesamente correcta, pero no falta cualquier técnico y no sobra cualquier universitario”.

El DUOC-UC siempre ha empujado para que el mundo técnico-profesional ingresara a la gratuidad. Este 2018, un 66% de sus estudiantes tiene este beneficio, un 85% tiene algún tipo de ayuda del Estado (gratuidad o beca o crédito) y un 15% paga completamente su matrícula y arancel. Pero el rector Paredes está preocupado y lo fundamentó cuando fue invitado la Comisión de Educación del Senado, a propósito de la tramitación del proyecto de ley Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS) en la educación superior, diseñado por el actual gobierno. De aprobarse sin modificaciones, explica, la iniciativa será “una bomba de tiempo”. Aunque él mismo lideró en el primer gobierno de Piñera la comisión de expertos sobre financiamiento estudiantil, que realizó una propuesta similar y que, finalmente, el Parlamento no aprobó, señala que el contexto cambió y que ahora lo que sugiere le parece una mala idea: “Hoy día tiene una situación distinta a la de ese tiempo –2011– cuando no había gratuidad”.

Aunque no es idéntico para todos los estudiantes, Paredes explica que si una institución está acogida a la gratuidad, la ley dice que “hay un arancel que se va a fijar en 100 –por ejemplo– y que para los alumnos de los cuatro primeros deciles el gobierno va a dar 100”. “Pero si una institución no está en gratuidad y cobra 150, el gobierno le pasa 145 por los alumnos de los cuatro primeros deciles, que es el 90% de la brecha”.

–Es decir, usted señala que las instituciones que están fuera de la gratuidad tendrían un ingreso superior en un 45% al de las instituciones que están en gratuidad.

–Efectivamente.

–Y que no habría mayor incentivo para permanecer en gratuidad.

–Lógico. Si estás en gratuidad vas a recibir 100 y si estás fuera de gratuidad vas a recibir 145. Entonces, si uno lo piensa sistémicamente, no da. Y resulta que las instituciones dentro de gratuidad, por diseño, son las de más acreditación, las mejores. Por lo tanto, el Estado le va a estar dando más plata a una institución de menor calidad.

“Hay que equiparar la situación dentro de la gratuidad”

–¿Podrían salirse de la gratuidad?

–Hay instituciones que no pueden, como las estatales. Nosotros, en cambio, podríamos salirnos de la gratuidad.

–¿Qué proponen?

–Equiparar la situación dentro de la gratuidad y fuera de la gratuidad.

–¿Cómo?

–Para un arancel fijado de 100, la institución cobra 150. Si está fuera de gratuidad, el Estado le pasa 145. El alumno empieza a pagar, llega a los 15 años, y ha pagado 120. Faltaron 25. La institución avaló el 50% de lo que faltó y tiene que devolver, por lo tanto, 12,5. Eso es lo que dice el proyecto que el gobierno mandó. ¿Qué proponemos nosotros para las instituciones que están en gratuidad? Si estaban cobrando 150, con un arancel fijado de 100, que el Estado le dé los 145. Lo mismo que las instituciones que no están en gratuidad.

–¿Cómo se calcula el pago del alumno si está en gratuidad?

–Como no empieza a pagar el alumno –porque efectivamente está en gratuidad–, calculamos el 10% del ingreso del alumno y lo que hubiera pagado al cabo de 15 años. Supongamos que 120. Bueno: se le aplica, entonces, la misma fórmula: que la institución avale el 50% de lo que faltó por pagar al estudiante.

"Guedes dejó Chile porque su señora no soportó los temblores"

"Economista jefe de Bolsonaro, Paulo Guedes, es PhD de Chicago y trabajó en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile hacia principios de los años ochenta. Lo recuerdo como un capo [un crack], aunque igual Bolsonaro es terrorífico", escribió en Twitter hace unas semanas el rector.

–¿Qué recuerdos tiene de Guedes cuando lo conoció en la universidad?

–Yo estudiaba en el Magíster cuando llegó a Chile. Era una persona muy simpática, agradable, inteligente. Venía precedido de cierta fama de tipo capo, porque había sido alumno de Robert Lucas en Chicago, Premio Nobel. En ese tiempo, en temas de macro, Lucas era el más famoso de todos. Como hablar hoy de Paul Romer. Fue en 1981, cuando había una fuerte predominancia de Chicago en la universidad. Guedes hacía clases, aunque no fui su alumno. Hacía conferencias y uno iba a escucharlo. Era matemático y macro. Con un gran cariño a Chile y, básicamente, decidió volverse a Brasil porque su señora no soportó los temblores. Pero no estuvo una temporada corta, sino unos tres años.