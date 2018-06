Riqueza de chilenos creció 10% en 2017 y un 94% del total está invertida en el país

Actualidad

En el mundo, la riqueza privada subió 12%, más del doble que el año anterior, según el informe anual de The Boston Consulting Group.

Sin duda 2017 fue un gran año en términos de creación de riqueza. A nivel mundial, si en 2016 la riqueza creció 5,3% respecto al año anterior, en 2017 ese ritmo se más que duplicó, alcanzando un crecimiento de 12%. Todas las regiones del globo vieron aumentar su riqueza privada, totalizando US$ 202 billones, de acuerdo al estudio Global Wealth 2018: Seizing the Analytics Advantage realizado por The Boston Consulting Group (BCG).

Y Chile no fue la excepción, con un aumento de la riqueza de 10%, impulsada por los mercados accionarios –principalmente el Ipsa, que “fue anticipando un contexto económico más favorable”- y la apreciación del peso chileno respecto del dólar, totalizando activos por US$ 538 mil millones.

“A mayor riqueza, mayor capacidad de inversión y mayor desarrollo”, explica Federico Muxi, senior partner y managing director de BCG y coautor del informe, respecto de la importancia de medir la variación de la riqueza. El reporte entiende como riqueza el patrimonio de los activos financieros líquidos invertibles que tienen las personas, como sus cuentas bancarias y ahorro en fondos de pensiones. No considera bienes tangibles como autos, propiedades o terrenos.

Diferencias de Chile

La buena noticia para nuestro país es que una consecuencia importante del aumento de la riqueza es una eventual alza en el pago de impuestos. “La riqueza genera ganancias y las ganancias generan más tributos”, confirma Muxi.

El experto destaca tres particularidades de Chile respecto de la situación mundial y regional. En primer lugar, la importancia de las AFP. Si en el mundo un tercio de la riqueza total es administrada por fondos de pensiones, en Chile esto sube al 50%. “Chile ha sido pionero en este ámbito”, asegura el experto -MBA de Harvard- que visita todas las semanas nuestro país. A fines de 2017 el stock de riqueza chilena en las AFP alcanzó US$ 269 mil millones.

Otra particularidad de nuestro país radica en la relevancia de los activos onshore (recursos invertidos dentro del mismo país) versus los montos offshore (cuando se invierten en el extranjero). Si bien en el mundo la riqueza offshore es un fenómeno pequeño, sólo un 4% (porcentaje de la riqueza global total), en América Latina ocurre que un 23% de la riqueza es offshore con Guatemala, Argentina y Ecuador a la cabeza. Pero en Chile es al revés. Nuestro país sólo tiene un 6% de su riqueza total invertida en el extranjero, equivalente a US$ 30 mil millones, cifra que ha disminuido en el tiempo (en 2015 fue 7,6% y en 2016 7,29%).

“Esta cifra es pequeña comparada con la región, lo que se explica por la estabilidad macroeconómica y la certeza jurídica de Chile”, comenta.

Por último, también Chile llama la atención porque el segmento de personas con un patrimonio sobre US$100 millones concentra un 19% de la riqueza total, que es una cifra mayor que la del promedio global de 12%. “Hay una importante concentración en este segmento, que es fruto de un sector empresarial muy exitoso que ha generado un capital importante en sectores como el retail, aerolíneas, financiero y sector forestal. Chile tiene grandes multilatinas”, acota el experto.

Si bien el grupo sobre US$100 millones es concentrado, también destaca el segmento más bajo, el de entre US$0 a US$100 mil. Esto, porque tiene un porcentaje de riqueza alto en comparación a la mayoría de países, lo que responde a los ahorros en fondos de pensiones.