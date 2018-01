Romer precisa sus denuncias: sin los cambios, Chile habría caído cinco puestos en el ránking del Banco Mundial, y no 23

Actualidad

Economista jefe del Banco Mundial admitió también que la posición de Chile retrocedió en parte debido a la mejora de otros países y reconoció fallas en la política comunicacional del organismo.

En medio de la polémica que desataron las declaraciones del economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, tras denunciar una manipulación en el ranking de competitividad de Chile, el representante del organismo multilateral intentó hoy explicar sus dichos.

Para ello publicó un post donde precisó sus denuncias y la forma en que él evalúa las cifras del país.

En su nueva publicación, Romer destacó que si no se hubieran introducido los cambios metodológicos en el reporte, la posición de nuestro país hubiera retrocedido solo cinco puntos, en lugar de los 23 que perdió tras implementar el ajuste.

De todos modos, Romer pareció respaldar al menos en parte el argumento del exencargado del informe Doing Business del Banco Mundial, Augusto López-Claros, a quien sindicó en principio como el responsable de manipular los datos de Chile. En su último posteo, el economista jefe del organismo reconoció que el retroceso de nuestro país en el listado está también relacionado a las mejoras de otros países. “Chile mejoró según el parámetro “Distancia a la Frontera” (DTF) pero terminó con una posición más baja. Esto se debe a que otros países mejoraron en el DTF también”, reconoce el experto.

Por último atribuye una parte de los errores en la medición a una falla en la política comunicacional de la institución. “Probablemente no sea sorpresa saber que la falla fundamental puede ser vinculada a la falta de claridad en nuestras comunicaciones”, señala Romer.

A continuación publicamos el texto completo tal como fue posteado por el economista del Banco Mundial:

Para darle seguimiento al artículo del Wall Street Journal, he estado analizando los detalles de los cálculos detrás de los ránkings Doing Business del Banco Mundial para Chile. Pensé que sería de ayuda ilustrar cómo sería el ránking bajo una medición no modificada en clima de negocio.

Este es un rápido resumen de los datos:

Año de los datos Puntaje sin cambios Ránking sin cambios Año de publicación Ránking publicado 2010 2011 43 2011 2012 39 2012 2013 37 2013 0,769 46 2014 34 2014 0,769 46 2015 41 2015 0,777 49 2016 48 2016 0,778 48 2017 57 2017 0,782 51 2018 55

El año de los datos corresponde al año en que los datos fueron recopilados. El año del DB (Doing Business) corresponde al título del reporte. Por ejemplo, el DB 2018 contiene datos para 2017.

– Distancia a la Frontera (DTF) se define como un valor entre 0 y 1, donde 1 representa la frontera o el mejor desempeño. Un valor más alto para DTF significa más cercano a la frontera. El país que está más cercano a la frontera en cualquier año es el que ocupa el puesto 1. Un número más alto en el ránking significa más alejado de la frontera respecto de los demás.

– Según las columnas que muestran el DTF y el ranking sin cambios, entre 2016 y 2017, Chile mejoró según el DTF pero terminó con una posición más baja. Esto se debe a que otros países mejoraron en el DTF también.

– La primera línea muestra el cambio de administración de Piñera a Bachelet. La segunda línea marca el cambio de liderazgos en el DB dentro del Banco y la decisión de no agregar ninguna otra nueva medición entre los años de datos 2016 y 2017. De este modo, los rákings publicados para 2016 y 2017 (o los rankings DB 2017 y DB 2018) también usaron un método fijo, pero uno que difiere del que podría mantener constante para los cinco años de 2013 a 2017. Así, bajo un modo fijo de medir el clima de negocios la posición de Chiles cae y bajo el otro aumenta. Esto ilustra el hecho de que hay una característica de variación al azar que subyace, de modo que uno debería ser cuidadoso de no leer demasiado a los cambios de año en año y mirar en cambio la tendencia más larga.

– El cambio en la posición de Chile entre 2013 y 2017 en el ránking con columnas sin cambios es menor que los cambios publicados durante el tiempo cuando las nuevas mediciones fueron agregadas. En el ranking con columnas sin cambios, la posición de Chile retrocede en cinco puestos; en el ránking publicado, cae entre 23 y 21 posiciones desde el año calendario 2013 a 2016 o al 2017.

Después de chequear el código una última vez en la mañana, lo postee como un cuadernillo Jupyter de modo que todos puedan ver cómo hice mis cálculos y puede intentarlos por su cuenta. También voy a explicar por qué debo asumir una responsabilidad personal por el problema revelado por la caída de nueve puestos de Chile, desde 48 a 57, entre los años de datos 2015 a 2016 versus su mejora de una posición, de 49 a 48, cuando las mediciones se mantienen sin cambios.

Probablemente no sea sorpresa saber que la falla fundamental puede ser vinculada a la falta de claridad en nuestras comunicaciones.