S&P y reforma: “Es un factor relevante para la calificación de Chile a largo plazo”

Para Joydeep Mukherji la propuesta del gobierno podría favorecer una mejora en la medida que contribuya a elevar el PIB potencial del país.

La reforma tributaria anunciada el martes está en el centro de la atención nacional, pero no solo concentra el interés en Chile, sino también a nivel internacional, y particularmente de las agencias calificadoras. Y aunque no tendría un impacto directo en la nota de crédito del país en lo inmediato, para Joydeep Mukherji, director de calificaciones soberanas de Standard & Poor’s, puede contribuir a elevar la tasa de crecimiento potencial de Chile a largo plazo, y en ese sentido, influir de manera positiva en su evaluación.

- ¿En términos generales, qué le pareció el anuncio?

- Lo primero es que, mientras otros países están en crisis, como Argentina, o están estancados, Chile puede darse el lujo de mejorar y modernizar su sistema tributario. Que pueda hacer estos cambios es un reflejo de las mejores condiciones de Chile.

En segundo lugar, es claro que a medida que la composición de la economía cambia y crece la importancia de la economía digital y de servicios, es bueno revisar el sistema y prepararlo para el futuro, porque esos van a ser los sectores del futuro.

- ¿Es fiscalmente neutra?

- No podría decirlo porque no soy experto tributario. Pero lo importante es que el motivo de la reforma no es una expansión de la carga impositiva, como la anterior, que buscaba aumentar los ingresos para financiar la educación. En este caso, los motivos son diferentes. Y en la medida que adapta el sistema tributario al desarrollo de otros sectores, una reforma que hoy puede ser neutra, a largo plazo puede ser incluso más que neutral, puede ser positiva fiscalmente, porque el objetivo es fomentar el crecimiento de sectores que hoy son pequeños, pero que a medida que crezcan van a contribuir más a los ingresos del gobierno.

- ¿Hace la economía más atractiva para la inversión?

- El atractivo para la inversión tiene varios aspectos. Un factor es la tasa impositiva, pero hay otros, como la complejidad o simplicidad del sistema, lo que es un debate en Chile debido a la complejidad de la reforma antigua. Los inversionistas no llegan a Chile sólo por la tasa. También tiene que ver con el costo de cumplir con los impuestos y la complejidad de hacer negocios en el país. En la medida que las condiciones generales mejoran, ya sea por simplificación del sistema tributario, o más rapidez, aumenta el atractivo, porque el tiempo es dinero.

- ¿Es relevante para la calificación de Chile?

- Es relevante, pero no determinante, porque Chile ya tiene una clasificación A+ que es la más alta en América Latina y el sistema tributario hoy no es una limitante en la calificación. Es un factor relevante para la calificación a largo plazo porque, para que la calificación aumente, para nosotros es importante la tasa de crecimiento potencial. Entonces, en la medida en que se mejora la infraestructura física del país, las condiciones para hacer negocios y el sistema tributario, esos factores, en conjunto, pueden contribuir a una tasa de crecimiento más alta, y con el paso del tiempo, eso va a tener un impacto en la calificación.