Valdés arremete duramente contra Hacienda por informe financiero: "es economía vudú"

Crítica obtuvo respuesta de Carolina Fuensalida, uno de los cerebros del proyecto, quien dijo que es “inviable” hacer “ciencia ficción” al cuantificar costo de algunos cambios.

No quería quedarse afuera. El exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, entró con todo al debate sobre el proyecto tributario que se ha tomado la opinión de los economistas en los últimos días, luego de la dura intervención el miércoles del expresidente del Banco Central, José De Gregorio, quien en un seminario aseguró que la reforma era “macroeconómicamente insignificante”.

El hoy académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica arremetió contra la iniciativa, centrando sus críticas en lo que considera son las omisiones del informe financiero de la propuesta.

“Me parece muy grave que el informe financiero se salte olímpicamente muchísimos cambios tributarios que cuestan plata. Muchos son necesarios. Como está, al menos no va a ser suficiente para convencer de los efectos fiscales de la reforma. A mí no me lo habrían firmado. Es economía vudú”, sostuvo Valdés, en el marco de un foro en la Universidad Adolfo Ibáñez.

El economista además abordó el debate sobre la integración del sistema tributario, cuestionando la llamada “equidad horizontal” que promete Hacienda en la propuesta. Esto es que al mismo ingreso, la tributación es similar entre quienes perciben ingresos del capital (sociedades) o del trabajo (salarios).

“Quiero ser bien categórico en que un sistema integrado puede tener muchos beneficios, pero no vendan la mula de que es horizontalmente equitativo porque las ventajas que tienen las rentas del capital en ese sistema son infinitamente mayores que las que tiene el empleado bien pagado. Hablar de equidad horizontal es estirar el concepto significativamente”, señaló.

Al cierre, Valdés comentó que ahora se siente con una mayor libertad, por lo que se sinceró asegurando que no era partidario de la primera reforma tributaria implementada por el gobierno de Bachelet.

“Me tocó solo hacer que funcionara el 2018 y tengo que decir que funcionó. Lo que vale preguntarse es qué habría pasado sin la simplificación que hicimos nosotros, ¿habríamos podido tener la discusión que tenemos hoy? Creo que se logró. No estoy para nada defendiendo lo que salió de esa reforma y tampoco lo que hay hoy “, dijo.

La respuesta de Hacienda

La coordinadora de Modernización Tributaria de Hacienda, Carolina Fuensalida, rebatió las críticas del extitular de la cartera.

La abogada –quien compartió panel con Valdés- señaló que son “injustas” las críticas al informe financiero, enfatizando que no se puede “cuantificar” la certeza jurídica que incorpora el proyecto, por ejemplo, en cambios como la norma antielusión y las modificaciones a los gastos necesarios para la renta.

“Tomo nota y me voy con infinito trabajo para la casa, independiente de lo de la economía vudú, que casi me da un infarto”, dijo entre risas.

“Yo soy abogada y no economista, pero tampoco quería hacerme la loca con el tema. Creo que es muy injusto el punto sobre que algunas cosas no se incluyeron en el informe financiero. Por ejemplo, todo lo que dice relación con la certeza jurídica me cuesta pensar que en un informe financiero se pueda evaluar ex ante cómo van a cambiar o cómo van a moderarse criterios de fiscalización”, aseguró.

La experta y considerada uno de los cerebros del proyecto de modernización tributaria, también aludió directamente a la crítica de Valdés respecto a la aprobación de nuevos gastos aceptados para generar la renta.

“Hacer ciencia ficción con posibles escenarios de interpretación del intérprete tributario es inviable ex ante. Me parece que no es justo criticar el informe financiero por eso”, lanzó Fuensalida.

La alta asesora del ministro Felipe Larraín también defendió el momento para realizar los cambios al sistema, en vista a los resultados de la Operación Renta 2018.

“Se ha dicho que deberíamos haber esperado un tiempo antes de haber realizado cualquier tipo de modificaciones porque no está la reforma anterior aún en régimen. Los datos que tuvimos en esta Operación Renta fueron irrefutables y es muy difícil que cambie la tendencia”, aseguró la experta.