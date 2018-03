Operación Huracán: Sebastián Piñera acepta renuncia de Director General de Carabineros

Actualidad

El mandatario aseguró que el subdirector Julio Pineda asumirá el mando de forma subrogante.

Foto de archivo

Junto con agradecer al ex general Villalobos "por los servicios prestados", Piñera aclaró que el subdirector general Julio Pineda asumirá el mando de forma subrogante, tal como lo estipula la legislación.

"Quiero informar a la ciudadanía, que en el día de hoy, he aceptado la renuncia al cargo de General Director de Carabineros, el señor Bruno Villalobos Krumm", sostuvo el mandatario en un punto de prensa en el Palacio de La Moneda.

