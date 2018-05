Actualidad Segpres defiende labor legislativa y marca contraste con administración Bachelet Una minuta con el detalle de lo realizado en estos dos meses en el gobierno en materia legislativa expuso la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en el comité político realizado ayer en La Moneda. En la oportunidad, el titular de la cartera, Gonzalo Blumel, pasó revista a las 15 iniciativas legales ya en discusión en el Congreso y adelantó que esta semana ingresarán la ley de adopciones y la reforma constitucional que consagra la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En el escrito se precisa que si bien “la cantidad de nuevas iniciativas es similar a la registrada en la anterior administración a la misma fecha, considerando que se habían ingresado en el periodo equivalente 13 iniciativas, incluyendo dos acuerdos internacionales, hay una diferencia sustantiva en la agenda legislativa”. Lo anterior, se dijo, debido a que “el gobierno del presidente Piñera ha optado por la búsqueda de acuerdos y consensos, razón por la cual de las 15 iniciativas consignadas nueve son proyectos de leyes nuevos y seis son indicaciones sustitutivas o de fondo sobre proyectos de ley o mociones que se venían trabajando en el congreso, de forma de reconocer los avances en la materia”. Noticias Relacionadas Actualidad Larraín tras nueva reunión con Piñera: "No estamos planteando una reforma a la reforma tributaria" Actualidad Ahora en DF: Hacienda se refiere a una “simplificación y modernización del sistema tributario” Actualidad Ahora en DF: Gobierno defiende designación de Benavides en Codelco

