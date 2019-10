Senador Harboe : "Hoy día los militares están cumpliendo un rol importante"

Actualidad

El parlamentario propuso, entre otras cosas, que el gobierno deje la reintegración tributaria y esos recursos se utilicen en la reparación del metro.

Por Claudia Rivas A.

La necesidad de que el diálogo de la oposición con el gobierno para contribuir a superar la crisis vaya acompañado de una agenda de transformación social, en el marco de la cual el Ejecutivo considere terminar con la idea de la reintegración tributaria, expresó hoy el senador Felipe Harboe (PPD), quien además descartó pedir renuncias o cambio de gabinete a raíz de la forma como las autoridades enfrentaron la complejo problema de orden público, el fin de semana.

"Estamos disponibles para eso, pero también hemos dicho que ese dialogo tiene que ir acompañado de una agenda de una agenda de transformación social. No se trata de juntarnos, sacarnos una foto y levantar los brazos. Se trata, por ejemplo, de adelantar la entrada en vigencia del salario mínimo, que se aumenta a partir de marzo, adelantarlo para el 1 de diciembre; se trata de adelantar el impacto de las pensiones básicas solidarias que parten en marzo al 1 de diciembre; se trata de que se abandone la integración tributaria y que eso US$800 millones que se le iban a entregar a los más ricos, se distribuyan, por ejemplo, a reparar toda la red de metro, que cuesta US$300 millones e incrementar las pensiones; se trata, por ejemplo, de congelar también la recientemente anunciada alza en las cuentas de la luz. Es decir, una inyección a la vena de la gente más pobre de nuestro país", argumentó el senador opositor.

A su juico, "esa es la forma de superar la crisis, (...) con política social y con control de orden público eficaz y eficiente".

Si bien criticó la estrategia que se usó para que los militares controlaran el orden público, pues desde su punto de vista no estuvieron en los lugares críticos, fue enfático en respaldar su labor, asegurando que "hoy día, efectivamente los militares están cumpliendo un rol importante". Y criticó que "cuando uno ve las cifras de que detienen 1.800 personas el fin de semana y sólo 11 de ellas quedan en prisión preventiva, evidentemente no se está deteniendo a los que cometen la violencia".

Respecto de un eventual cambio de gabinete, Harboe señaló que "no me cabe ninguna duda que una parte importante del gabinete está muy desgastada, pero no es momento de estar pidiendo renuncias".