Senador Letelier: "No veo hoy buenas razones para aprobar la idea de legislar de la reforma tributaria de Piñera"

Ayer se inició el trámite legislativo del proyecto de reforma tributaria impulsado por el gobierno. Y la sesión en la comisión de Hacienda de la Cámara no fue fácil. Nada hacía presagiar que lo sería, en especial luego del episodio del sueldo mínimo, que para el presidente de la misma instancia, pero en el Senado, Juan Pablo Letelier, evidenció algo que le habían advertido al "ministro Gonzalo Blumel -y que el ministro de Hacienda no quería reconocer y aceptar-, que era que nosotros no íbamos a ser partícipes de que nos pirquineen votos para sacar sus proyectos" y que en adelante, en el Senado, la oposición actuará unida.

- ¿Entonces quedó conforme con el acuerdo al que se llegó?

- El gobierno se allanó a lo que nosotros propusimos. Políticamente el gobierno fue derrotado, no por el sueldo mínimo porque eso es lo de menos, en su estrategia de cómo entenderse con el Congreso y espero que comprendan. Porque esta era una ley que tiene su valor y su mérito, pero que tomen nota para las otras cosas que quieren hacer que son más sustantivas, como son la reforma tributaria, la reforma laboral y leyes que tiene que ver con temas más de fondo.

-A partir de esa definición de la oposición de actuar en conjunto, ¿qué posibilidad tiene el gobierno de aprobar su reforma tributaria?

- Tal como está ninguna.

- ¿O sea que el gobierno tiene la obligación de negociar como lo hizo en el salario mínimo?

- No tiene ninguna posibilidad de salir del Congreso tal como está, porque es una propuesta estructural. Porque por lo menos el 80% de lo que hace el proyecto es quitarle carga tributaria a rentas de las personas dueñas de las empresas más grandes de Chile.

- ¿Qué elementos le generan desconfianza?

- Nosotros tenemos absolutas dudas de que la boleta electrónica recauda lo que dice el gobierno; tenemos absolutas dudas sobre las cifras que dicen de cuánto deja de percibir el Estado a través de la plena integración.

- ¿Después del acuerdo por salario mínimo se descartó la posibilidad de rechazar la idea de legislar de la reforma tributaria?

- Es que yo no creo que estén asociados ambos temas. Los que más tienen la opinión de rechazar la idea de legislar son los técnicos. Por ende, el mundo técnico nos ha dado sus convicciones en esta materia más que el mundo político. Pero yo no veo hoy buenas razones para aprobar la idea de legislar.

- ¿Usted comparte con quienes dicen que la reforma beneficia a los más ricos?

- Mire, en su mayor parte, en su alma esta reforma sin duda beneficia a los más ricos. Ese es el problema que tiene.

- ¿Qué pasa con el emprendimiento con esta reforma?

- Para las Pyme la estructura tributaria que hoy tienen, el 14ter, ha demostrado ser –dicho por la misma Conapyme- un mecanismo que funciona muy bien, positivo; es una situación donde la Pyme ya tiene la depreciación acelerada. La única depreciación acelerada que yo aplaudo será la de cualquier inversión que se haga en La Araucanía, pero ese no es el eje de la reforma.

- Hay gente de su sector que se ha abierto a conversar el aumento del impuesto a las personas, ¿estaría de acuerdo?

- Uno puede discutir muchas cosas en los temas tributarios y yo no me voy a cerrar a ninguna conversación, pero la idea matriz de este proyecto es un cambio estructural y en eso no estoy de acuerdo.

Ley de Bancos: "yo estaba por la norma más intrusiva"

- Senador, ¿cuáles son los nudos que han impedido que avanzara más rápido en el proyecto que moderniza la Ley de Bancos?

- Donde se concentró el retraso es en el tema de reserva y secreto bancario. Cuáles son las atribuciones que va a tener, y que está aprobado en general, el Servicio de Impuestos Internos y las facultades que va a tener la Unidad de Análisis Financiero, para hacer un control sobre las cuentas de las personas para evitar el lavado de dinero; el uso de dinero para acciones criminales, que es algo de lo que todos tenemos que preocuparnos.

Tenemos que encontrar el equilibrio entre esa responsabilidad de estas instituciones y el derecho a los datos privados de las personas. En qué condiciones puede el Estado o sus agentes tener acceso a la información de las cuentas: las transacciones y saldos. Ahí se entrampó el debate, porque lo que se aprobó en general era una norma que le daba mucha más potestad al SII y a la UAF para que no tuviera que pedir permiso a nadie para acceder a esta información. Y lo que se estableció fue una mixtura que tiende a cumplir los estándares de la OCDE, pero sin una situación de amplias atribuciones para el SII, sino que accedan a la información de la cuenta bancaria sin informarle al titular, pero con la autorización de un juez.

- ¿Ese ha sido el único elemento que ha impedido avanzar?

- Esa ha sido la razón porque al gobierno no le gustó, no estaba de acuerdo con las normas que habíamos aprobado en general y que el gobierno anterior había promovido, sobre más atribuciones de SII y la UAF. En este equilibrio entre los intereses del Estado y los datos personales, el Ejecutivo es más conservador. Se generó una mesa de trabajo para llegar a un acuerdo en esa materia, en la que yo no participé porque estaba por la norma más intrusiva.