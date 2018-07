Sergio Bitar: “La reconfiguración de un proyecto político como el de la Concertación está lejos de verse”

Actualidad

El exministro aseguró que "la Concertación es el mejor periodo de la historia de Chile, los mejores 20 años del país".

Agencia Uno

El exministro y militante del PPD, Sergio Bitar, se refirió a la situación que vive la centroizquierda y afirmó que es difícil que se forme una nueva alianza política.

"La reconfiguración de un proyecto político como el de la Concertación está lejos de verse", aseguró en radio Duna.

Respecto de las tensiones al interior del bloque, explicó que "como en las placas tectónicas se acumula en el tiempo las energías y produce un movimiento telúrico, aquí (en la izquierda) pasa lo mismo, esto viene acumulándose desde hace muchísimo tiempo".

Bitar desmenuzó que el debate al interior de la centroizquierda es que "si nosotros no tenemos un perfil más progresista, con las fuerzas de izquierda tradicionales, esto pude diluirse, pero si nos movemos a una postura más clásica de izquierda la gente que proviene de sectores sociales empiezan a distanciarse y si no hay mayoría no se pueden hacer proyectos".

Con todo, Bitar aseveró que "la Concertación es el mejor periodo de la historia de Chile, los mejores 20 años del país" y aseguró que "la derecha que siempre obstruyó a la Concertación hoy la aplaude".

"Ese es un periodo que nos debe enseñar, no se puede repetir. Hubo una visión estratégica, una coalición potente, una mayoría y un plan de reformas que se hizo bien" concluyó.