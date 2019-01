Serrano e integración: “Subir el impuesto personal es una justa moneda de cambio”

Actualidad

Abogado ve como positivas las señales de acercamiento entre el Gobierno y la oposición. Considera “urgente” avanzar en la tramitación durante marzo.

Lisandro Serrano Romo considera que el debate en torno a la reforma tributaria ha sido el “adecuado”, más allá de que “a veces uno espera que la discusión sea un poco más técnica y no “se desvíe” a temas más políticos.

El socio del grupo Vial Serrano Abogados ve como positivo que el Gobierno y la oposición se sienten a la mesa para acordar modificaciones al proyecto, pero advierte que es necesario que pronto se produzca un acuerdo para votar la idea de legislar en marzo.

- ¿Cuán urgente es que se avance en el trámite del proyecto?

- Es urgente, porque se necesita simplificar el sistema para todos los actores del mundo tributario: abogados, contadores auditores, gerentes de Finanzas y dueños de empresas.

Sabemos que hay opiniones en todos los sentidos, pero creo que además de la simplificación, el proyecto tiene aspectos de fondo que son muy buenos y necesarios para mejorar nuestro sistema tributario.

- La oposición pide aumentar el impuesto a las personas a cambio de aprobar la integración. ¿Son señales positivas?

- Sin duda que cualquier acercamiento es una señal positiva. A mi juicio, la integración es lo fundamental. Si se debe transar o acordar un aumento del impuesto a las personas para mantener el equilibrio impositivo, es una justa moneda de cambio y el impacto debiese ser marginal.

- ¿Qué tópicos considera los más rescatables del proyecto?

- La certeza jurídica, que se puede ver en varias modificaciones al Código Tributario, y la integración son lo más importante, porque buscan simplificar y acercar el sistema tributario a los contribuyentes y eso es un atributo de un sistema tributario moderno y eficiente.

La simpleza es fundamental no solo para el auto cumplimiento, que es el eje rector de nuestro sistema, sino también para su fiscalización y para minimizar el incumplimiento. La certeza es fundamental para la inversión y el crecimiento.

Modificaciones a las normas sobre facultades de tasación y fiscalización (por ejemplo, respecto de los gastos necesarios para producir la renta) son temas que estaban pendientes y cuya inclusión en el proyecto de reforma es muy bienvenida.

- ¿Qué temas quedaron fuera del proyecto y que usted incorporaría?

- El dicho “en pedir no hay engaño” se aplica bien a estas situaciones.

Por ejemplo, me habría gustado ver que se proponga la reposición de la reinversión, o que las ganancias de capital en la enajenación de bienes raíces obtenido por contribuyentes no habituales en esas operaciones volviera a ser considerado un ingreso no constitutivo de renta.

A lo mejor faltaron propuestas respecto del IVA, un impuesto simple y manejable, que con las modificaciones de la reforma anterior respecto de los inmuebles se complicó e hizo menos amigable con los contribuyentes.

Uno podría ser ambicioso y pedir muchas cosas más, pero creo que el proyecto va en la ruta correcta y sólo debemos apoyarlo.

- ¿Cuáles son los cambios que realizaría al proyecto que está hoy en el Congreso?

- Dejaría el avenimiento como medida permanente y no solo como medida transitoria. Es necesario avanzar en todo tipo de medidas que fomenten la resolución de controversias.

El SII y los contribuyentes “no somos enemigos”; con razonabilidad y buen juicio y, por supuesto, con cumplimiento de nuestras obligaciones, podemos convivir sin problemas y ayudar al crecimiento de la inversión, el fomento del trabajo, etcétera.

- ¿La reforma simplifica el trabajo a los abogados tributaristas?

- Posiblemente, sí. En todo caso, ya hubo un cambio de paradigma y cada vez el rol del abogado tributarista es más clave en la toma de decisiones, por la Norma General Anti Elusión, por la judicialización cada vez mayor y por las dudas que se presentan en tiempos de reformas.