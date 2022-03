Siches pide disculpas y aclara uso de "Wallmapu" ante molestia de Argentina

Actualidad

Ante el reclamo de parlamentarios de ese país por afectar la soberanía trasandina, la ministra del Interior sostuvo que el término se refiere a territorio chileno.

En Copiapó la ministra del Interior, Izkia Siches, debió salir al paso este jueves por la molestia generada en Argentina por la utilización del término "Wallmapu" en diversos discursos, aclarando que no busca inmiscuirse en asuntos internos del país vecino justo a días del inicio de una gira del presidente, Gabriel Boric, a Buenos Aires.

Ante los medios, Siches señaló que "ayer me pude reunir y conversar con el embajador de Argentina (Rafael Bielsa), por lo que será la gira del presidente al país vecino" y explicó que "para nada está en mi intención inmiscuirme en el territorio de nuestro hermanos trasandinos. Quiero ser muy clara: el término está enfocado a nuestro territorio nacional y para nada polarizar a nuestro país, sino que buscar puntos de encuentro".

La ministra reiteró que "si he producido malestar a nivel nacional o trasandino pido todas las excusas correspondientes, jamás ha estado en mi interés y lo conversé con nuestra canciller; y espero que esto no se siga profundizando con fines que no son los nacionales".

La controversia escaló debido a que parlamentarios argentinos, como el legislador de Río Negro, Juan Martín, sostuvo en sus redes sociales que "cuando funcionarios de Chile hablan de 'Wallmapu' están legitimando un reclamo territorial que afecta nuestra soberanía nacional" y anunció que protestará formalmente ante la Cancillería argentina para exigir las explicaciones.