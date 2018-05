Sigue la polémica por viaje del ministro: Harvard responde, el Contralor se pronuncia y el PS presenta nueva denuncia

Actualidad

La polémica por el viaje del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a un encuentro de ex alumnos de la Universidad de Harvard financiado con recursos públicos, sigue dando que hablar. Esta mañana fue el jefe de las finanzas públicas quien aseguró que cuenta con "todo el apoyo" del presidente Sebastián Piñera.

Ahora intervino la mismísima Universidad, el Contralor y, una vez más, el Partido Socialista (PS), según consigna Cooperativa.



Cabe recordar que fue la bancada socialista la que presentó la denuncia a la Contraloría y en la que se pide investigar el uso de más de $ 4 millones por el viaje que realizó el secretario de Estado.





Harvard aclara: Lo invitamos como alumno y ex ministro





El director del programa de ex alumnos de la Universidad de Harvard, Jon Petitt, confirmó que la institución pagará el viaje que realizó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, especificando que fue invitado como ex alumno y ex secretario de Estado.

"Cuando lo invitamos (en abril de 2017), fue invitado como alumno y como ex ministro de Hacienda", explicó Pettit al canal 24 Horas, añadiendo que "cuando lo invitamos, nosotros accedimos a pagar sus gastos".

Indicó que "supimos que había aceptado ser el nuevo ministro de Hacienda, por eso le envié un correo felicitándolo y reconfirmando la invitación anterior".

"En ese punto, él aceptaba venir como ministro de Hacienda, pero debía revisar su calendario oficial de actividades por su posición. Posteriormente, reconfirmó" su participación, añadió.





Diputado PS hizo nueva presentación ante Contraloría por víatico





El Partido Socialista denunció este viaje de abril pasado ante Contraloría, acusando que tuvo un costo superior a los $ 4 millones y que fue pagado con platas públicas.

Este miércoles, el diputado Leonardo Soto presentó una segunda presentación ante Contraloría, en esta oportunidad por los costos de viático que ascienden a $ 991 mil.

El parlamentario indicó que si no hay justificación de esto, estarían ante un delito de malversación de caudales públicos: "Hay varios delitos que tienen que ver con desviación de recursos públicos para finalidades privadas, que tienen que ver con malversación de fondos".

"Pero en este momento nos encontramos haciendo el estudio correspondiente y no descartamos que pueda configurarse un delito de este tipo. Por eso es necesario que a fin de mitigar el perjuicio que se ha causado al Estado de Chile, a la brevedad el Presidente de la República le ordene al ministro la devolución, el reembolso de los dineros gastados en actividades privadas", aseveró.





Contralor: "Habría que ver en qué calidad fue el viaje"





Mientras que el contralor Jorge Bermúdez dijo que se debe estudiar en qué calidad fue este viaje, aunque reconoció que hay una atenuante si existe reembolso de dineros.

"Si es que no hay gasto público, me parece bien que se reembolse. Me parece bien que si a uno lo invitan, le paguen la invitación, aunque vaya en calidad de autoridad. Eso no creo que tenga ningún problema", declaró.

Bermúdez "habría que ver en qué calidad fue (el viaje), pero es materia de las cosas que tengo que estudiar".

El reembolso "puede ser una observación subsanada, pero déjeme estudiarlo", indicó el contralor, señalando que lo que corresponde ahora es oficiar al ministro de Hacienda para que entregue los detalles de cómo se realizó el viaje.