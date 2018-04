Sube la presión sobre Emilio Santelices: oposición presenta interpelación que se votaría el martes

Actualidad

La utilización del mecanismo dividió a la bandada de la DC, donde algunos se sumaron a la postura de la derecha.

Con las firmas de 58 diputados de oposición, Marcela Hernando (Partido Radical) ingresó ayer la solicitud para realizar una interpelación al ministro de Salud, Emilio Santelices -la primera de esta administración- para que aclare las razones que lo llevaron a permitir a través de un decreto que las instituciones privadas de salud se puedan acoger a la objeción de conciencia para no cumplir con la Ley de Aborto en tres causales.

La iniciativa que no se descarta pudiera derivar en una posterior acusación constitucional dividió de paso a la Democracia Cristiana, pues unos representantes de la bancada la respaldaron y otros adhirieron al rechazo expresado por la derecha.

La diputada Hernando, quien realizará la interpelación de ser aprobada el próximo martes 11 por la Sala, señaló que “la idea es pedirle explicaciones al ministro de Salud respecto de cómo, a través de un decreto, una entidad absolutamente está torciendo el espíritu de la Ley, que se promulgó después de cuatro años de arduo trabajo legislativo”.

Incluso señaló que, “en estricto rigor, de una interpelación uno pudiera llegar a una acusación constitucional, (aunque) nuestra intención no es esa a priori”, sino que lo que esperan –sentenció- es que el protocolo se revierta, porque “nuestra tesis es que él está pasando a llevar el marco legal”.

Por esto último, hay quienes no descartan que si el titular de Salud no revierte su actuación pudiera llegarse a una acusación constitucional. Y agravó la situación el hecho de que el mismo ministro admitiera no haber consultado con el Presidente la decisión adoptada, señalando que “uno cuando trabaja en un equipo de gobierno y ustedes comprenderán, la agenda que tiene el Presidente, no todos los temas los conversa directamente con él”.

El titular de la Segpres, Gonzalo Blumel, ironizó con lo sucedido, señalando que “creo que debe ser el récord de interpelación parlamentaria, porque no llevamos ni siquiera cuatro semanas en el gobierno”.

Acto seguido intentó desdramatiza la situación, entendiendo que “es una facultad legítima de los parlamentarios”, pero admitió que “esperaríamos que ojalá predomine el diálogo, la conversación y la cooperación antes que el conflicto”.

La DC otra vez

Mientras que a sólo días del Consejo Nacional Ampliado que celebrará la DC este sábado 7, la bancada de diputados deja de manifiesto las diferencias que alberga en su seno. Un grupo de diputados de la colectividad, liderados por Daniel Verdessi optó por sumarse al oficialismo, rechazando la adopción del mecanismo fiscalizador en contra del titular de Salud.

El diputado, también médico, argumentó que “el ministro debe actuar en conciencia en temas valóricos”. Y su par Miguel Ángel Calisto se inclinó por defender el “derecho humano” de la objeción de conciencia de las instituciones.

En contraste, los diputados Víctor Torres y Raúl Soto, entre otros, respaldaron la presentación con sus respectivas firmas.

El primero explicó que estima que “lo que ha hecho el gobierno es relativizar un proyecto y, de esa manera, le ha dado la espalda a la ciudadanía que ha conquistado un derecho para las mujeres”.

Torres, en tanto, planteó que lo que hizo el ministro “va totalmente en contra de lo que se discutió en el Parlamento y lo que establece la ley”. Recordó que en el Congreso se debatió profundamente el tema de la objeción de conciencia institucional y no se aprobó.

El médico de profesión, añadió que con el protocolo “lo que se hace es resguardar los intereses de las clínicas”.

Herramienta de chantaje

A juicio del jefe de la bancada de Renovación Nacional, Leopoldo Pérez, lo que la oposición pretende es “mal usar una herramienta constitucional y democrática para chantajear”.

Para el jefe de la bancada gremialista, Javier Macaya, quien destacó que “nunca ha habido una interpelación en el primer mes de mandato”, la acción contra Santelices “demuestra la peor cara de una izquierda” y sentenció que, no obstante, esta es una oportunidad para que el ministro muestre la gestión que está haciendo.