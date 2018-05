Sube presión para salida de fiscal nacional tras polémica por reuniones con Larraín

Actualidad

La diputada Claudia Mix afirmó que los últimos antecedentes constituyen un elemento más para seguir adelante con el proceso.

Los últimos antecedentes acerca de las reuniones entre el entonces senador de la UDI y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, y el fiscal nacional, Jorge Abbott, le estarían dando más peso a la solicitud de destitución del jefe del Ministerio Público que ya evaluaba un sector del Frente Amplio, pues habría incurrido en una “ilegalidad”.

Fue el abogado Mauricio Daza quien sentenció que Abbott “habría pasado la línea de lo imprudente y, derechamente, se ha movido en el ámbito de la ilegalidad”.

A su juicio, es “impresentable que como fiscal nacional haya recibido en reunión reservada a Hernán Larraín, que en ese momento era senador de la UDI, básicamente para tratar el caso de Iván Moreira”.

El episodio se vuelve más complejo, cuando Daza recuerda que Larraín no sólo no es parte del proceso, sino que peor aún, el propio Abbott se había inhabilitado para conocer la causa, “porque es primo hermano de uno de los principales imputados, que es el señor Carlos Délano”, por lo que las polémicas citas con Larraín constituirían “un grave atentando a los principios de transparencia y probidad”.

A este respecto, la defensa del actual titular de Justicia fue que a través del entonces presidente del Senado, Andrés Zaldívar, él y el jefe de comité de RN, Andrés Allamand, le enviaron una carta pública a la autoridad del Ministerio Público, cuyo objetivo era solicitarle que “pudieran acelerar los trámites del desafuero del senador Iván Moreira, para evitar así los problemas de quorum que se suscitan cuando estos procesos duran mucho tiempo”.

Sin embargo, admitió –tal como lo hizo el propio Abbott- que posteriormente se volvió a reunir con la autoridad “en forma personal, en esa misma calidad de jefe de comité le solicité al fiscal Abbott una reunión, también pública por transparencia, para insistir en este mismo tema”.

Ante esta explicación, Daza advirtió que “ni la Constitución ni la ley establecen como parámetro, para los efectos de decidir una investigación penal, el respetar o no los quórums parlamentarios o una determinada representación” y subrayó que “eso no corresponde”. Aún más, abundó en que la ley expresamente prohíbe “dar instrucciones particulares respecto de casos determinados que no tiene a su cargo”.

Posición del FA

Representantes del Frente Amplio calificaron de “preocupante y alarmante” lo que está ocurriendo con el fiscal nacional.

Y aunque eludieron confirmar la solicitud de destitución, pues se encuentran reuniendo los antecedentes y las firmas, a juicio de la diputada del bloque Claudia Mix las polémicas reuniones constituyen “un antecedente más para seguir adelante con el proceso de solicitud de destitución ante la Corte Suprema”.

Mientras que el diputado Tomás Hirsch puso en énfasis en que la segunda reunión entre Larraín y Abbott se produjo el 18 de diciembre, un día después del triunfo de Sebastián Piñera en la segunda vuelta. Sin embargo, aún “estamos trabajando en la redacción”, ya que “queremos hacer una presentación sería, responsable, porque el tema lo amerita”, explicó.

Diputados del PS y ministro de Hacienda chocan por viaje a Harvard

En lo que podría considerarse una estrategia de presión al gobierno, la bancada de diputados del Partido Socialista presentó ayer un requerimiento ante la Contraloría para que investigue el viaje del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a Boston, Estados Unidos, para participar en un seminario en la Universidad de Harvard, pues lo habría hecho con recursos públicos.

El jefe de la bancada PS, Manuel Monsalve, dijo que Larraín gastó más de $ 5 millones en un viaje que a su juicio es "eminentemente privado". E ironizó con que "este es el ministro que en las últimas semanas ha aparecido en todos los medios de comunicación, diciéndole a los chilenos que hay que apretarse el cinturón, que hay que hacer austeridad y ha anunciado ajuste fiscal".

Aunque trató de eludir referirse al tema, Larraín aclaró que "no es una reunión de exalumnos, es un seminario anual de los exalumnos de Harvard al cual fui invitado hace un tiempo. Fui en mi calidad de ministro de Hacienda, fui presentado como tal y habrá un reembolso del costo del pasaje".

Molesto por la imputación, añadió que esto es el "tipo de cosas que ensucian la política, ellos no se preocupan de saber que hay un reembolso en curso" de la citada casa de estudios a la subsecretaría.

Sin perjuicio de lo anterior, Hacienda precisó que si la Contraloría estimara algo distinto, la diferencia entre el costo del viaje y el reembolso de la Universidad de Harvard, será reintegrada.