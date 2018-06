“Sumando y restando esta ha sido una buena instalación”

Actualidad

Respecto al Transantiago, Enel ya encargó la compra de 100 buses eléctricos para el corredor de Grecia, y existirá una entidad que concentrará toda la compra de flota, como parte de los servicios complementarios.

Con una visión positiva sobre los dos meses y un poco más que lleva instalado el gobierno en La Moneda está la ministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hutt.

Y es que la titular de la cartera asegura que, pese a los cuestionamientos por algunos impases que salieron a la luz pública, “sumando y restando no tengo duda que ha sido una buena instalación”, precisa.

Asegura que la experiencia de haber estado en el gobierno anterior ha marcado la diferencia. “Siento que hay una armonía en el equipo que es muy buena y ha tenido la capacidad de reaccionar muy rápido a tendencias sociales importantes que compartimos y que el gobierno ha sido bastante ágil para recogerla”, explica.

La visión de Hutt sobre la instalación resulta clave si analizamos los cambios que desde el principio empujó en su cartera. La declaración de la licitación como desierta y un cambio de modelo profundo al sistema de transportes capitalino a marcado su arribo a Amunátegui.

-¿Cómo ha sido la instalación del gobierno pese a los problemas que han enfrentado?

-Ha sido bastante armónica y eso tiene que ver con que el presidente ha integrado bien los equipos. Cada ministro tiene clara su agenda, se coordina bien con todos sus ministerios y a mí me pasa no he tenido ningún problema.

-¿Con Hacienda también? ¿Cómo ha recibido los cambios que usted quiere hacer?

-Hemos intercambiado información sobre este proceso, me importa que Hacienda esté muy informada del estado de las cosas, no solo del Transantiago.

-¿En cuanto a los mayores costos del nuevo modelo también?

-Hemos discutido cifras y la forma de cómo proponemos se aborden financieramente este temas y eso ha sido una buena conversación.

-Uno de estos mayores costos es la llegada de buses eléctricos. ¿Cómo van a estar a fin de año?

El 2018 va a ser un año de transición. Para el corredor de Grecia Enel está comprando 100 buses y los pone a disposición. Por este año el operador, Metbus le paga un arriendo por los buses. Después estamos diseñando con el apoyo de World Resourses Institute (WRI) un diseño preliminar de cómo van a estar a disposición del sistema tras la licitación

-¿Cuál va ser esa figura?

-Va a haber un proveedor de flota que será el que pagará el arriendo de estos buses cuando entre en régimen la licitación. Este proveedor de flota va a ser uno más de los servicios complementarios y podrá ser uno o más proveedores. La idea es que trabaje directamente con el fabricante directamente y lo que ofrece es una gama de vehículos con sus precios y distintas marca. El sistema en conjunto con las empresas operadoras definen las características de los buses que son las más adecuadas en tamaño, facilidad para cubrir ciertas rutas y con la funcionalidad se pueden ver distintas alternativas.

En el caso de los buses eléctricos estimamos que en siete años logramos cubrir los mismos costos de un bus tradicional Euro VI, ya que es más caro al principio pero después es más barato de operar.

Bases de licitación

La semana pasada la autoridad estuvo en Londres y se reunió con los equipos técnicos del Transports for London para conocer el detalle de la implementación del sistema que espera implementar. Unidades más pequeñas y con tiempos más acotados de operación de cinco años, extensibles a 7 años.

-¿Ese modelo le gusta?

-Si, hay dos cosas que me gustan, tienen contratos muy simples y están continuamente renovándose, es un sistema mucho más ágil donde hay operadores que van cambiando permanentemente si no cumplen con los estándares de calidad y hay un trabajo muy coordinado entre la autoridad de transportes y los operadores que fluye muy armónicamente y se van definiendo rutas otras cosas en conjunto.

-¿Qué pasa en las zonas donde no es las empresas prefieren no ir?

-Aquí el Estado compra pagando todos los kilómetros transportados íntegros las extensiones de rutas a las áreas de menos densa, es una especie de subsidio pero garantiza la cobertura.

-¿Cuándo estarán las bases?

-Deberíamos tenerlas para el último trimestre de este año, todavía tenemos bastante que discutir con la Contraloría.

-¿Las van a consultar al TDLC?

-Aún no hasta que no tengamos bien depurado el diseño del modelo, yo creo que sería sano tener a los menos unas conversaciones y someterlo a juicio de ello. No sé cuál es el vehículo legal pero me parece sano sobre todo después de lo que pasó con las otras bases. Tenemos que prever ese tipo de cosas con harto cuidado.