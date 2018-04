Tironi: “Piñera erraría en condicionar su actuar a los ritmos de la coalición”

Actualidad

Afirma que fue un error anunciar las modificaciones a la Ley Antiterrorista en Temuco, “se hace una asociación injusta”, comenta.

“Un punto alto sin lugar a dudas fue La Haya, fue un ejemplo de continuidad”, comenta el sociólogo Eugenio Tironi, respecto a los primeros 30 días desde que Sebastián Piñera arribó por segunda vez en La Moneda.

Y la convocatoria desde el Ejecutivo para conformar las mesas de trabajo por cinco acuerdos nacionales fue otro punto alto en su primer mes, y que a diferencia de los grupos de trabajo conformados en los dos gobiernos de Bachelet, éstas “son comisiones con más agentes políticos involucrados”.

Pero, por otra parte, el consultor critica que el anuncio de revisión de la Ley Antiterrorista se haya realizado en Temuco, en La Araucanía, porque “inmediatamente se hace una asociación que es injusta de que la cuestión del terrorismo está radicada en La Araucanía”.

- ¿Cómo ha visto la dinámica en la conformación de las mesas de trabajo y que el PS se haya restado de esta instancia?

- Lo encuentro un error, que de momento no se sostiene, no está en la cabeza de nadie de que se va a saltar el Parlamento. La sociedad chilena quiere encarar estos temas y quiere encararlos en un espíritu lo más unitario posible y no hay ninguna duda que este trabajo prelegislativo ayuda a que eso sea así.

- Este primer mes también se ha visto marcado por las diferencias en Chile Vamos, ¿cómo ha visto la evolución de este tema?

- Eso es inevitable, porque efectivamente Chile Vamos es un conglomerado donde hay grupos que piensan muy diferente.

Hace bien el Presidente en evitar el arbitraje de algunos temas como identidad de género en función de cuidar la salud de su coalición, si es el Presidente de la República tiene que gobernar para todos los chilenos, por lo tanto, su agenda no puede estar dictada por lo que es bueno para su coalición.

- ¿El mandatario debe mantener su postura de no dejarse pautear por los partidos?

- Sí, ha dado el aviso claramente desde el principio. Por ejemplo, al nombrar a su gabinete entre otras cosas. Además, que es lógico si los partidos sacaron muchos menos votos que él. Por eso que habló más de piñerismo que de “chilevamismo”. Este es un gobierno de Piñera y él ganó no gracias a los patidos. La gente respaldó lo que él representa y lo que es su trayectoria no la de la coalición que lo respalda. Sebastián Piñera cometería tremendo error si comienza a condicionar su actuación a los ritmos y la convivencia de la coalición.

- ¿Demostró que va en el camino correcto?

- Sí, no está dando ninguna sorpresa. Él está más o menos cumpliendo con lo que prometió y ha sido perseverante en mantener un ánimo de diálogo. No hay nada parecido a aquello que en 20 días hemos hecho lo que se hizo en 20 años.

Lo que es problemático para el gobierno es que hay muchas expectativas, y esas van a comenzar a golpear la puerta en los próximos meses. Pero también al gobierno está haciendo esfuerzos por contener esas expectativas, por bajarlas.