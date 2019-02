Tomás Flores: “Creo que se corregirá al alza el crecimiento 2019: el 4% se ve cada vez más cercano”

Actualidad

El economista asegura que cuando se conozcan los términos del acuerdo entre China y Estados Unidos cambiará el sesgo de las proyecciones para todo el planeta, lo que ya está anticipando el alza en el precio del cobre. Sobre el INE, valora el giro del gobierno para volver a darle prioridad a la autornomía del organismo.

El exsubsecretario de Economía durante la primera administración del Presidente Sebastián Piñera no para. Director de Sasipa, miembro del Consejo de Concesiones, profesor universitario, conductor de radio y asesor de numerosas empresas públicas y privadas, desde su consultora sigue de cerca la contingencia: Partidario de la independencia del INE, él mismo impulsó el proyecto durante la primera administración del mandatario, y cercano al director del organismo, valora que el gobierno haya hecho un giro y que vuelva a priorizar el tema. Sobre las proyecciones de crecimiento para 2019 se aventura con un sesgo al alza.

-¿Cómo se entiende el giro del gobierno respecto de la independencia del INE cuando en principio se señaló que no era prioridad?

-El tema de la autonomía del INE proviene de los compromisos que Chile adquirió cuando ingresó a la OCDE. Dado ese compromiso es que durante el primer gobierno del presidente Piñera elaboramos la ley. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet el ministro Luis Felipe Céspedes presenta un segundo proyecto que es muy parecido al nuestro, pero con una diferencia importante: que el director del INE es nombrado por el presidente de la República a partir de una terna elaborada por la ADP. Entonces, eso lo hace menos autónomo que el proyecto nuestro, porque siempre en estos casos lo que uno debe buscar en los directores ejecutivos es quién sienten que es su jefe, el Presidente que lo nombró o el consejo a quien le debe rendir cuentas. Por eso pienso que es mejor hacerlo dependiente del consejo. Frente a esto, la nueva administración vio que era de baja prioridad legislativa, dado que están el proyecto de pensiones, isapres y el tributario. Segpres lo había dejado con un volumen más bajo, pero eso cambió cuando empiezan a surgir opiniones de expertos.

-¿A qué deben apuntar las indicaciones del gobierno?

-Por eficiencia legislativa las indicaciones las aplicaría al proyecto de Céspedes, que avanzó más en el Congreso. El primer cambio es señalar que es un organismo autónomo, que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Economía, pero solo en su relación administrativa, no de mando. Y lo segundo es que el director del INE sea elegido por parte del consejo y no del Presidente. Con eso tenemos un proyecto que puede transformarse en ley este año.

-¿Con esa mayor autonomía se hubiera evitado la controversia por las cifras de empleo?

-No, porque cuando tienes un shock de inmigrantes de la magnitud que hubo, no hay ninguna encuesta en ninguna parte del mundo que pueda adecuarse a eso. Se debe pasar por esta transición por la que está pasando el INE de actualizar el marco muestral de manera que estos nuevos integrantes del mercado del trabajo sean bien reflejados. El problema está en que, si los que hubieran llegado fueran muy parecidos a la fuerza de trabajo chilena no te genera mayor daño en la encuesta, pero cuando los que entran son en promedio más jóvenes, genera que la encuesta no mide bien lo que ocurre en el mercado del trabajo.

-¿Cuáles son las perspectivas para este 2019 considerando la situación internacional?

-Creo que se va a corregir al alza el crecimiento en virtud del acuerdo al cual van a llegar los americanos con los chinos. Cuando conozcamos los alcances de ese acuerdo, cambiará el sesgo de las proyecciones para el planeta completo y en el caso nuestro, la proyección actual del gobierno de 3,8% se va a acercar a 4%. El mercado ya está anticipando algo de eso. Uno lo puede ver en en el precio del cobre empinado por arriba de US$2,92 con una creciente escasez de metal que probablemente se va a replicar en otros mercados, así que creo que probablemente las proyecciones serán al alza en Chile. El 4% se ve cada vez más cercano. El 18 de marzo vamos a tener el dato de la inversión, de cuánto fue la expansión de la inversión el año pasado, porque ya el catastro de bienes de capitales nos muestra que para este año podríamos tener una expansión parecida, o sea, la inversión transformándose en el principal pilar del crecimiento chileno.

-¿Y qué pasa con las expectativas, que han sido el principal dolor de cabeza del gobierno?

-Lo que sucede es que las expectativas son muy sensibles al dato marginal, porque la encuesta a operadores financieros del Banco Central daba para este año un 3,5%, bajando respecto al dato anterior, muy influenciado por el Imacec de diciembre. Entonces vemos expectativas marcadas por hechos puntuales, pero cuando se resuelva el conflicto comercial va a haber un cambio radical.

-¿Y las expectativas de la opinión pública? Se esperaba una reactivación mayor

-Parte del contraste es que en el primer gobierno del Presidente Piñera el cambio fue muy radical, veníamos de una economía en recesión con los últimos trimestres de 2009 con caída de 3% en el PIB a una economía que a fines de 2010 ya estaba creciendo más de 5%. Del millón de empleos que se creó en el primer gobierno de Piñera casi la mitad se creó el primer año, por actividades de reconstrucción. El cambio fue radical. Eso no era replicable ahora y muchos probablemente recordaban eso, pero en la actual situación veníamos de un crecimiento bajo, pero no de recesión y la economía chilena fue capaz de absorber todo este shock de inmigrantes a pesar de que el crecimiento era bastante bajo.

-¿Qué tanto pueden influir en el crecimiento las reformas tributaria, laboral y de pensiones?

-En el caso de la tributaria es fundamental para la inversión. El hecho de que efectivamente vuelvas a tener el estímulo para poder reinvertir las utilidades en vez de repartirlas es algo necesario para que la inversión se pueda consolidar. Ahora en lo que estamos es poniéndonos al día después de cuatro años seguidos de caídas, pero eso te dura un tiempo, y para poder mantener esos ritmos de expansión la reforma tributaria es fundamental. Y la laboral en relación a eliminar la incerteza que hoy existe y que ha terminado resolviendo tribunales, temas que quedaron en un área gris en la reforma del gobierno anterior como la definición sobre servicios mínimos, si el grupo puede negociar o no siendo sindicato, y otros. Creo que ese tipo de cosas es mejor clarificarlas, porque judicializar estos casos finalmente te lleva a que puedas terminar en una empresa debiendo negociar de una manera y en otra de forma diferente.

-¿Qué le parece la propuesta de indemnización a todo evento que evalúa el gobierno?

-La discusión ha ayudado a revelar que la mayoría de los trabajadores chilenos no recibe indemnización, sólo un porcentaje muy pequeño, y que la indemnización a todo evento existe solo para las trabajadoras de casa particular, en la cual sea despedida o renuncie cobra esa indemnización. Creo que esta reforma agrega una alternativa más, sin cambiar lo que existe y además es algo voluntario, de decisión del trabajador, así que se debiera estudiar. Lo que dijo Osvaldo Andrade de que le parece interesante discutir eso, es una buena señal.

"El gran logro fiscal del Gobierno fue cambiar el ritmo

de expansión del gasto, eso es muy difícil"

-¿Cuánto debe moderar el Banco Central sus ansias de subir la tasa dado que la inflación se mantiene por debajo del 2%?

-Por ahora se mantiene bajo el 2%, pero vamos a seguir con bajas de bencina hasta la tercera semana de marzo y a partir de ese momento probablemente esa tendencia se va a empezar a revertir. Estamos hoy con inflación anualizada muy baja, pero eso ya a mediados de año empieza a cambiar. Sin embargo, creo que por la holgura de capacidad que hay probablemente con un alza de interés, que es lo que el mercado espera, bastaría. Además, que en EE.UU. el ritmo del aumento de la tasa se ha moderado, entonces no lo veo como tan urgente y creo que en el Banco Central también lo ven así.

-¿Cómo ha visto al equipo económico del gobierno al cumplir un año?

-Lo veo muy afiatado, sobre todo en el ámbito de las finanzas públicas y en la reducción del desequilibrio fiscal. Si aspiramos a poder volver al grado de calificación de riesgo que tenía Chile antes, es necesario que esta conducta se mantenga. Esto involucra acciones que no son muy notorias como ahorrar en viáticos, en viajes, ceremonias; pero finalmente cuando uno coloca esa cultura de ahorro da resultados. El gran logro del Gobierno en el primer año en materia fiscal fue cambiar el ritmo de expansión del gasto, eso es muy difícil.